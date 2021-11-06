YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. Futbol: Spor Toto 1. Lig

Futbol: Spor Toto 1. Lig

06.11.2021 20:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altınordu: 1 - Eyüpspor: 2

Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu

Hakemler: Sarper Barış Saka, Oğuz Kağan Çalışır, Cemal Alpay

Altınordu: Ali Emre Yanar, Rıdvan Koçak, Yusuf Yalçın Arslan (Dk. 61 Özgür Deryol), Volkan Fındıklı, Ali Dere, Kenan Fakılı (Dk. 55 Şeref Özcan), Kürşad Sürmeli (Dk. 61 Recep Aydın), Metehan Yılmaz, Ahmet İlhan Özek (Dk. 77 Anıl Arıcıoğlu), Burak İnce (Dk. 77 Ahmet Dereli), Hüsamettin Yener

Eyüpspor: Çağlar Şahin Akbaba, Uğur Akdemir, Mezague, Yalçın Kılınç, Bülent Uzun, Gökcan Kaya (Dk. 70 Stancu), Timur Temeltaş, Muhammed Akarslan (Dk. 46 Enes Keskin), Cenk Ahmet Alkılıç (Dk. 85 Caner Hüseyin Bağ), Pa Dibba (Dk. 90 Mete Kaan Demir), Umut Bulut (Dk. 85 Mikail Okyar)

Goller: Dk. 12 Ahmet İlhan Özek (Altınordu), Dk. 39 Pa Dibba, Dk. 81 Yalçın Kılınç (Eyüpspor)

Sarı kartlar: Dk. 45 Kenan Fakılı, Dk. 63 Metehan Yılmaz, Dk. 69 Ahmet İlhan Özek (Altınordu)

İZMİR (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 12. haftasında Eyüpspor, deplasmanda Altınordu'yu 2-1 mağlup etti.

Futbol: Spor Toto 1. Lig

- Altınordu: 1 - Eyüpspor: 2

Altınordu - Eyüpspor

Altınordu - Eyüpspor

Altınordu - Eyüpspor

Altınordu - Eyüpspor

Altınordu - Eyüpspor

Altınordu - Eyüpspor

Altınordu - Eyüpspor

Altınordu - Eyüpspor

Altınordu - Eyüpspor

Altınordu - Eyüpspor

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ

İzmir Namaz Vakitleri 7 Kasım Pazar

İmsak
06:14
Sabah
07:37
Öğle
13:00
İkindi
15:48
Akşam
18:13
Yatsı
19:31

İzmir Nöbetçi Eczaneler 7 Kasım Pazar

Esenler Eczanesi
Aliaga
Esenler Eczanesi
Aliaga
Esenler Eczanesi
Balcova
Esenler Eczanesi
Balcova
Esenler Eczanesi
Bayindir
Esenler Eczanesi
Bayrakli
Esenler Eczanesi
Bayrakli
Tümünü Göster
İzmir ECZANELER
İzmir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Trabzonspor kafilesi, İstanbul'a gitti

Trabzonspor kafilesi, İstanbul'a gitti

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ara tatilde öğretmenlere mesleki gelişim eğitimi uzaktan verilecek

Ara tatilde öğretmenlere mesleki gelişim eğitimi uzaktan verilecek

Adana'da polise ve ekip aracına çarpıp kaçan şüpheli kovalamacayla yakalandı

Adana'da polise ve ekip aracına çarpıp kaçan şüpheli kovalamacayla yakalandı

Rize'de kaybolan kadın ölü bulundu

Rize'de kaybolan kadın ölü bulundu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.