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Futbol: Spor Toto Süper Lig

26.11.2021 21:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana Demirspor: 0 - Kasımpaşa: 0 (İlk yarı)

Stat: Yeni Adana

Hakemler: Erkan Özdamar, Hakan Karabalcık, Cemil Tunç

Adana Demirspor: Muric, Svensson, Samet Akaydın, Simon Deli, Rassoul, Sinan Kurt, Stambouli, Akintola, Yunus Akgün, Vargas, Assombalonga

Kasımpaşa: Harun Tekin, Hadergjonaj, Donk, Bruma, Sakıb Aytaç, Yusuf Erdoğan, Doğucan Haspolat, Hajradinovic, Varga, Umut Bozok, Jorgensen

Sarı kart: Dk. 39 Hadergjonaj (Kasımpaşa)

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Adana Demirspor-Kasımpaşa karşılaşmasının ilk yarısı, 0-0 tamamlandı.

5. dakikada Adana Demirspor'da Yunus Akgün'ün ortasında ceza sahası içinde Assombalonga'nın kafa vuruşunda top, kaleci Harun Tekin'de kaldı.

8. dakikada Adana Demirspor'da Vargas'ın ceza sahası dışından sert şutunda, top üstten dışarı çıktı.

9. dakikada Adana Demirspor'da Vargas'ın ceza sahası sol çaprazından şutunda top üst direkten oyun alanına döndü.

43. dakikada topla ceza sahasına giren Assombalonga, hakimiyetini yitirince kaleci Harun Tekin meşin yuvarlağa sahip oldu.

45. dakikada topla ceza sahasına giren Vargas'ın vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Harun Tekin'de kaldı.

45+1. dakikada ceza sahasında topu önünde bulan Jorgensen'e savunma müdahale etti. Savunmadan seken topla buluşan Yusuf Erdoğan'ın vuruşunda, meşin yuvarlak dışarı çıktı.

İlk yarı, golsüz tamamlandı.

Bu arada, karşılaşma öncesi seremoniye her iki takımın futbolcuları, üzerinde "Kadına şiddet insanlığa ihanettir" yazılı pankartı taşıyarak çıktı.

Futbol: Spor Toto Süper Lig

- Adana Demirspor: 0 - Kasımpaşa: 0 (İlk yarı)

Adana Demirspor vs Kasimpasa - Turkish Super Lig

Adana Demirspor vs Kasimpasa - Turkish Super Lig

Adana Demirspor - Kasımpaşa

Adana Demirspor - Kasımpaşa

Adana Demirspor - Kasımpaşa

Adana Demirspor - Kasımpaşa

Adana Demirspor - Kasımpaşa

Adana Demirspor - Kasımpaşa

Adana Demirspor - Kasımpaşa

Adana Demirspor - Kasımpaşa

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