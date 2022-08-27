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Futbol: Spor Toto Süper Lig

27.08.2022 23:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana Demirspor: 1 - HangiKredi Ümraniyespor: 0

Stat: Yeni Adana

Hakemler: Kadir Sağlam, Ekrem Kan, Candaş Elbil

Adana Demirspor: Ertaç Özbir, Svensson, Samet Akaydın, Tayyip Talha Sanuç, Kevin Rodrigues, Ndiaye, Bjarnason (Dk. 59 Belhanda), Akintola (Dk. 71 Yusuf Sarı), Stambouli (Dk. 59 Gökhan İnler), Onyekuru (Dk. 80 Semih Güler), Dzyuba (Dk. 46 Balotelli)

HangiKredi Ümraniyespor: Serkan Kırıntılı, Serkan Göksu (Dk. 83 Del Valle), Allyson, Glumac, Lenjani (Dk. 72 Valentin Gheorghe), Oğuz Gürbulak, Mrsic (Dk. 46 Kartal Kayra Yılmaz), Isaac Sackey, Durel Avounou, Metehan Mimaroğlu (Dk. 62 Onur Ayık), Bettaieb (Dk. 46 Umut Nayir)

Gol: Dk. 6 Kevin Rodrigues (Adana Demirspor)

Sarı kartlar: Dk. 16 Mrsic, Dk. 48 Glumac (HangiKredi Ümraniyespor), Dk. 44 Dzyuba, Dk. 82 Kevin Rodrigues (Adana Demirspor)

Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Adana Demirspor, konuk ettiği HangiKredi Ümraniyespor'u 1-0 yendi.

63. dakikada Durel Avounou'nun sağ kanattan ceza sahasına ortasında arka direkte Umut Nayir'in kafa vuruşunda kaleciyi geçip kale sahası içinde gol çizgisine paralel giden topa Onur Ayık'ın vuruşunda top az farkla direğin yanından dışarı çıktı.

67. dakikada Ümraniyespor atağında sağ kanattan atılan orta sonrası defansın uzaklaştırmaya çalıştığı topu ceza sahası dışında önünde bulan Kartal Kayra Yılmaz'ın vuruşunda, kaleci Ertaç Özbir yatarak meşin yuvarlağa hakim oldu.

74. dakikada sağ kanattan çalımlarla ceza sahasına giren Yusuf Sarı'nın içeriye yerden ortasında Ndiaye'nin vuruşunda, top üstten dışarı çıktı.

77. dakikada Serkan Göksu'nun sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde Umut Nayir'in kafa vuruşunda top, kaleci Ertaç Özbir'de kaldı.

79. dakikada Ndiaye'nin pasıyla ceza sahasına giren Onyekuru'nun vuruşunda, kaleci Serkan Kırıntılı direğin yanından topu kornere çeldi.

84. dakikada Yusuf Sarı'nın ceza sahasına pasında topla buluşan Belhanda'nın Balotelli'ye çıkarmak istediği meşin yuvarlağı kaleci Serkan Kırıntılı kontrol etti.

86. dakikada Onur Ayık'ın pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Del Valle'nin vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı çıktı.

90+4. dakikada Oğuz Gürbulak'ın ceza sahasına yaptığı ortada kaleci Ertaç Özbir, Umut Nayir'den önce yatarak topu uzaklaştırdı.

Mücadele ev sahibi takımın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Futbol: Spor Toto Süper Lig

- Adana Demirspor: 1 - HangiKredi Ümraniyespor: 0

Adana Demirspor - Ümraniyespor

Adana Demirspor - Ümraniyespor

Adana Demirspor - Ümraniyespor

Adana Demirspor - Ümraniyespor

Adana Demirspor - Ümraniyespor

Adana Demirspor - Ümraniyespor

Adana Demirspor - Ümraniyespor

Adana Demirspor - Ümraniyespor

Adana Demirspor - Ümraniyespor

Adana Demirspor - Ümraniyespor

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