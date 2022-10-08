YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Futbol: Spor Toto Süper Lig

Futbol: Spor Toto Süper Lig

08.10.2022 15:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbulspor: 0 - MKE Ankaragücü: 1 (İlk yarı)

Stat: Necmi Kadıoğlu

Hakemler: Yasin Kol, Murat Ergin Gözütok, Ali Tuna

İstanbulspor: Jensen, Oğuzhan Berber, Mehmet Yeşil, Okan Erdoğan, Mehremic, Duhan Aksu, Muammer Sarıkaya, Rroca, Topalli, Ethemi, İbrahim Yılmaz

MKE Ankaragücü: Gökhan Akkan, Oğuz Ceylan, Radakovic, Mujakic, Yasin Güreler, Taylan Antalyalı, Tolga Ciğerci, Emre Kılınç, Pedrinho, Beridze, Sowe

Gol: Dk. 16 Emre Kılınç (MKE Ankaragücü)

Sarı kartlar: Dk. 14 Muammer Sarıkaya, Dk. 29 Ethemi (İstanbulspor)

İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında İstanbulspor ile MKE Ankaragücü arasında oynanan maçın ilk yarısı, konuk sarı-lacivertli ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Karşılaşmadaki ilk önemli atak, 11. dakikada konuk ekip MKE Ankaragücü'nden geldi. Ceza sahası önünde topla buluşan Taylan Antalyalı'nın sol ayağıyla çektiği sert şutta meşin yuvarlak kaleci Jensen'de kaldı.

16. dakikada MKE Ankaragücü öne geçti. Önündeki boş alanı katederek ceza sahası önüne kadar gelen Taylan Antalyalı, meşin yuvarlağı ara pasla sağ çaprazda bekleyen Emre Kılınç'la buluşturdu. Bu oyuncunun vuruşunda top, yan direğe de çarparak ağlarla buluştu: 0-1

28. dakikada MKE Ankaragücü'nde Taylan Antalyalı, topu bu kez Beridze'yle buluşturdu. Bu oyuncunun topuk pasında ceza sahası önünde meşin yuvarlağı kontrol eden Emre Kılınç, şutunu çekti. Kaleci Jensen topu kontrol etti.

39. dakikada sarı-lacivertli ekip yine etkili geldi. Ceza sahası içindeki Emre Kılınç, defans oyuncusunu çalımla geçmeye çalışırken seken top Sowe'nin önünde kaldı. Bu oyuncunun penaltı noktasından vuruşunda, kaleci Jensen gole izin vermedi.

Karşılaşmanın ilk yarısı, konuk MKE Ankaragücü'nün 1-0 üstünlüğüyle bitti.

Futbol: Spor Toto Süper Lig

- İstanbulspor: 0 - MKE Ankaragücü: 1 (İlk yarı)

İstanbulspor - MKE Ankaragücü

İstanbulspor - MKE Ankaragücü

İstanbulspor - MKE Ankaragücü

İstanbulspor - MKE Ankaragücü

İstanbulspor - MKE Ankaragücü

İstanbulspor - MKE Ankaragücü

İstanbulspor - MKE Ankaragücü

İstanbulspor - MKE Ankaragücü

İstanbulspor - MKE Ankaragücü

İstanbulspor - MKE Ankaragücü

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig MKE Ankaragücü İstanbulspor

İstanbul Namaz Vakitleri 8 Ekim Cumartesi

İmsak
05:36
Sabah
07:01
Öğle
12:57
İkindi
16:08
Akşam
18:43
Yatsı
20:02
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Bunu yemekten vazgeçin! Sakat bırakabilir hatta öldürebilir!

Bunu yemekten vazgeçin! Sakat bırakabilir hatta öldürebilir!

Öldü sanıldı morga götürüldü! “Ceset torbasından çıkmaya çalıştı”

Öldü sanıldı morga götürüldü! “Ceset torbasından çıkmaya çalıştı”

Apple Watch Series 8'i tercih etmek için 8 neden!

Apple Watch Series 8'i tercih etmek için 8 neden!

Görünce geri çevirmeyin; hemen suyunu için! İlaç gibi tarif

Görünce geri çevirmeyin; hemen suyunu için! İlaç gibi tarif

Tam bir baş belası ama kurtulmak mümkün: Başladığı gibi bitirir

Tam bir baş belası ama kurtulmak mümkün: Başladığı gibi bitirir

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.