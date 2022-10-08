Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: Necmi Kadıoğlu

Hakemler: Yasin Kol, Murat Ergin Gözütok, Ali Tuna

İstanbulspor: Jensen, Oğuzhan Berber, Mehmet Yeşil, Okan Erdoğan, Mehremic, Duhan Aksu, Muammer Sarıkaya, Rroca, Topalli, Ethemi, İbrahim Yılmaz

MKE Ankaragücü: Gökhan Akkan, Oğuz Ceylan, Radakovic, Mujakic, Yasin Güreler, Taylan Antalyalı, Tolga Ciğerci, Emre Kılınç, Pedrinho, Beridze, Sowe

Gol: Dk. 16 Emre Kılınç (MKE Ankaragücü)

Sarı kartlar: Dk. 14 Muammer Sarıkaya, Dk. 29 Ethemi (İstanbulspor)

İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında İstanbulspor ile MKE Ankaragücü arasında oynanan maçın ilk yarısı, konuk sarı-lacivertli ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Karşılaşmadaki ilk önemli atak, 11. dakikada konuk ekip MKE Ankaragücü'nden geldi. Ceza sahası önünde topla buluşan Taylan Antalyalı'nın sol ayağıyla çektiği sert şutta meşin yuvarlak kaleci Jensen'de kaldı.

16. dakikada MKE Ankaragücü öne geçti. Önündeki boş alanı katederek ceza sahası önüne kadar gelen Taylan Antalyalı, meşin yuvarlağı ara pasla sağ çaprazda bekleyen Emre Kılınç'la buluşturdu. Bu oyuncunun vuruşunda top, yan direğe de çarparak ağlarla buluştu: 0-1

28. dakikada MKE Ankaragücü'nde Taylan Antalyalı, topu bu kez Beridze'yle buluşturdu. Bu oyuncunun topuk pasında ceza sahası önünde meşin yuvarlağı kontrol eden Emre Kılınç, şutunu çekti. Kaleci Jensen topu kontrol etti.

39. dakikada sarı-lacivertli ekip yine etkili geldi. Ceza sahası içindeki Emre Kılınç, defans oyuncusunu çalımla geçmeye çalışırken seken top Sowe'nin önünde kaldı. Bu oyuncunun penaltı noktasından vuruşunda, kaleci Jensen gole izin vermedi.

Karşılaşmanın ilk yarısı, konuk MKE Ankaragücü'nün 1-0 üstünlüğüyle bitti.