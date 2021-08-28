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Futbol: Süper Lig

28.08.2021 21:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: 2 - Gaziantep: 0

Stat: Yeni Malatya

Hakemler: Sarper Barış Saka, Murat Ergin Gözütok, Selahattin Altay

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: Abdulsamed Damlu, Semih Kaya, Wallace, Sadık Çiftpınar, Mustafa Eskihellaç (Dk. 89 Awuku), Mallan (Dk. 57 Ndong), Jospin, Aabid, Haddadi, Adem Büyük (Dk. 89 Haqi Osman), Tetteh (Dk. 78 Kubilay Kanatsızkuş)

Gaziantep: Günay Güvenç, Ertuğrul Ersoy, Djilobodji, Tosca, Kitsiou, Jefferson, Merkel (Dk. 76 Borven), Mendyl (Dk. 75 Halil İbrahim Pehlivan), Figueiredo (Dk. 58 Kenan Özer), Sagal (Dk. 86 Mirza Cihan), Recep Niyaz

Goller: Dk. 45 Adem Büyük, Dk. 68 Tetteh (Öznur Kablo Yeni Malatyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 54 Mendyl, Dk. 90+4 Recep Niyaz, Dk. 90+6 Djilobodji (Gaziantep), Dk. 90+4 Wallace (Öznur Kablo Yeni Malatyaspor)

Süper Lig'in 3. haftasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, sahasında Gaziantep'i 2-0 yendi.

47. dakikada Recep Niyaz'ın ceza sahası dışından sert vuruşunda, kaleci Abdulsamed Damlu topu kornere çeldi.

58. dakikada Adem Büyük'ün pasıyla savunmanın arkasına sarkan Tetteh'in vuruşunda, meşin yuvarlak auta çıktı.

68. dakikada ev sahibi ekip farkı 2'ye çıkardı. Adem Büyük'ün pasıyla savunmanın arkasına sarkan Tetteh, karşı karşıya kaldığı kaleci Günay Güvenç'i çalımlayarak meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-0

Karşılaşma, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'un 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Futbol: Süper Lig

- Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: 2 - Gaziantep: 0

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor - Gaziantep

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor - Gaziantep

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor - Gaziantep

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor - Gaziantep

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor - Gaziantep

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor - Gaziantep

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor - Gaziantep

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor - Gaziantep

Yeni Malatyaspor- Gaziantep

Yeni Malatyaspor- Gaziantep
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Süper Lig Gaziantep Malatya

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