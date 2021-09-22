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Futbol: Süper Lig

22.09.2021 22:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Göztepe: 0 - Atakaş Hatayspor: 2

Stat: Gürsel Aksel

Hakemler: Suat Arslanboğa, İsmail Şencan, Ali Tuna

Göztepe: İrfan Can Eğribayat, Kerim Alıcı, Arslanagic, Angel, Berkan Emir, Yalçın Kayan (Dk. 63 Beykan Şimşek), Obinna, Soner Aydoğdu (Dk. 79 Tijanic), Lourency (Dk. 79 Jahovic), Halil Akbunar, Cherif Ndiaye (Dk. 90 Brown Ideye)

Atakaş Hatayspor: Munir, Kamil Ahmet Çörekçi (Dk. 85 Burak Can Çamoğlu), Fatih Kurucuk, Burak Öksüz, Adekugbe, Lobjanidze (Dk. 85 Louis), Sackey (Dk. 26 Boudjemaa), Ribeiro, El Kaabi (Dk. 80 Kamara), Traore (Dk. 80 Emre Çolak), Diouf

Goller: Dk. 35 ve 78 Diouf (Atakaş Hatayspor)

Kırmızı kart: Dk. 75 Beykan Şimşek (Göztepe)

Sarı kartlar: Dk. 29 Adekugbe, Dk. 45+3 Burak Öksüz, Dk. 55 Diouf (Atakaş Hatayspor), Dk. 34 Arslanagic, Dk. 55 Berkan Emir (Göztepe)

İZMİR (AA) - Süper Lig'in 6. hafta mücadelesinde Atakaş Hatayspor, deplasmanda Göztepe'yi 2-0 yendi.

53. dakikada sol kanattan Obinna'nın yaptığı ortada ceza sahası içindeki Cherif Ndiaye'den önce araya giren savunma oyuncuları topu uzaklaştırdı.

73. dakikada Berkan Emir'in sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda, kaleye paralel giden topa kimse dokunamadı.

74. dakikada Kamil Ahmet Çörekçi'ye yaptığı faulün ardından sarı kartla cezalandırılan Beykan Şimşek'in yaptığı faulü VAR'dan gelen uyarı üzerine tekrar izleyen hakem Suat Arslanboğa, Beykan Şimşek'i kırmızı kartla cezalandırdı.

Atakaş Hatayspor 78. dakikada farkı 2'ye çıkardı. Sol kanattan Lobjanidze'nin yaptığı ortada sağ çapraz pozisyonda topla buluşan Diouf'un yaptığı vuruşta, kaleci İrfan Can'ın müdahalesine rağmen meşin yuvarlak filelerle buluştu: 2-0.

Müsabaka Atakaş Hatayspor'un 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Futbol: Süper Lig

- Göztepe: 0 - Atakaş Hatayspor: 2

Göztepe - Atakaş Hatayspor

Göztepe - Atakaş Hatayspor

Göztepe - Atakaş Hatayspor

Göztepe - Atakaş Hatayspor

Göztepe - Atakaş Hatayspor

Göztepe - Atakaş Hatayspor

Göztepe - Atakaş Hatayspor

Göztepe - Atakaş Hatayspor

Göztepe - Atakaş Hatayspor

Göztepe - Atakaş Hatayspor
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