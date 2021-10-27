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Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

27.10.2021 17:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altaş Denizlispor: 1- Gema Polimer Şile Yıldızspor: 1 - Penaltılarda rakibine 4-3 üstünlük kuran Altaş Denizlispor, kupada 4. tura yükseldi

Stat: Denizli Atatürk

Hakemler: Erhan Kutlu, Nezihi Aytar, Mehmet Pekmezci

Altaş Denizlispor: Abdulkadir Sünger, Tusha (Dk. 88 Ömer Şişmanoğlu), Okan Derici (Dk. 73 Aissati), Bekir Turaç Böke (Dk. 65 Mustafa Çeçenoğlu), Erdal Akdarı, Schwechlen (Dk. 106 Hakan Çinemre), Bünyamin Balat, Emre Sağlık, Darri (Dk. 64 Mayi), Muhammet Özkal, Djedje (Dk. 72 Onazi)

Gema Polimer Şile Yıldızspor: Ömer Özleyen, Emir Şen, Ardan Can, Şevket Güngör, Emre Adiloğlu (Dk. 77 Oğuz Eken), Murat Ulusoy (Dk. 105 Lütfi Efe Özreisoğlu), Raşit Sevindir (Dk. 79 Şahin Aygüneş), Mert Sarı (Dk. 75 Taner Yıldız), Erhan Tatlıdil, Mustafa Bedirhan Çelik (Dk. 77 Reha Kurt), Hazarhan Karaca (Dk. 90+1 Berk Akdemir)

Gol: Dk. 47 Schwechlen (Altaş Denizlispor), Dk. 69 Raşit Sevindir (penaltıdan) (Gema Polimer Şile Yıldızspor)

Kırmızı kart: Dk. 66 Bünyamin Balat (Altaş Denizlispor)

Sarı kartlar: Dk. 12 Emir Şen, Dk. 43 Hazarhan Karaca, Dk. 79 Arda Can, Dk. 97 Reha Kurt, Dk. 97 Taner Yıldız (Gema Polimer Şile Yıldızspor), Dk. 29 Schwechlen, Dk. 45+2 Abdulkadir Sünger, Dk. 66 Mustafa Çeçenoğlu, Dk. 98 Mayi, Dk. 98 Ömer Şişmanoğlu (Altaş Denizlispor)

DENİZLİ (AA) - Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turunda TFF 1. Lig temsilcisi Altaş Denizlispor, TFF 3. Lig ekibi Gema Polimer Şile Yıldızspor’u normal süresi ve uzatmaları 1-1 biten maçta penaltı atışları sonucu 4-3 mağlup ederek 4. tura yükseldi.

Altaş Denizlispor'da penaltı atışlarında Aissati başarılı olamazken, Mayi, Mustafa Çeçenoğlu, Onazi ve Ömer Hasan Şişmanoğlu gol kaydetti.

Gema Polimer Şile Yıldızspor'un penaltılarını Oğuz Eken ve Şevket Güngör kaçırdı. Şahin Aygüneş, Taner Yıldız ve Reha Kurt'un golleri ise kazanmaya yetmedi.

Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

- Altaş Denizlispor: 1- Gema Polimer Şile Yıldızspor: 1 - Penaltılarda rakibine 4-3 üstünlük kuran Altaş Denizlispor, kupada 4. tura yükseldi

Altaş Denizlispor - Gema Polimer Şile Yıldızspor

Altaş Denizlispor - Gema Polimer Şile Yıldızspor

Altaş Denizlispor - Gema Polimer Şile Yıldızspor

Altaş Denizlispor - Gema Polimer Şile Yıldızspor

Altaş Denizlispor - Gema Polimer Şile Yıldızspor

Altaş Denizlispor - Gema Polimer Şile Yıldızspor
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Ziraat Türkiye Kupası

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