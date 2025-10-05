Galatasaray-Beşiktaş derbisinin dakika dakika karnesi! 'Maçın kontrolünü kaybetti'

Galatasaray ile Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 8. haftasında karşı karşıya geldi. Ev sahibi Galatasaray kırmızı kart görüp geriye düştüğü maçtan 1 puan çıkarabilmeyi başardı. İki takım tam 11 maç sonra berabere kaldı. Maça yine hakem kararları damga vurdu. Birçok tartışmalı pozisyonun yaşandığı maçta beIN Trio ekibi, maçın hakemi Yasin Kol'un kararlarını dakika dakika değerlendirdi. İşte maça damga vuran anların analizi...
3. dakikada ikili mücadele sırasında elle oynama var mı, penaltı düşünülür mü?
Bülent Yıldırım: "Penaltı söz konusu değil. Emirhan'ın kapalı durumdaki koluna gelen top var. Kale vuruşu değil, korner verilmesi gerekirdi"
Bahattin Duran: "Kol doğal konumda, penaltı yok."
Deniz Çoban: "Penaltı yok."
12. dakikada Beşiktaş'ın golü öncesinde Torreira'ya faul var mı?
Bülent Yıldırım: "Belli belirsiz bir temas var. Benim için gol temiz, faul ihlali yok."
Bahattin Duran: "Faul yok, gol temiz ve nizami."
Deniz Çoban: "Ufak bir kontak var. Bu kontak Torreira'nın düşmesini gerektirecek bir temas değil. Devam ettirilmesi doğru."
Torreira'nın yerde kaldığı ve faul beklediği pozisyonda devam kararı doğru mu?
Bahattin Duran: "Bir itme var, bu faul."
Bülent Yıldırım: "Kaçan net bir faul."
Deniz Çoban: "Bence de faul."
Osimhen'in ayağı fazla kalkıyor mu, kart gerekir mi?
Bülent Yıldırım: "Kalkan ayağın değil, inen ayağın bir teması olmuş."
Bahattin Duran: "Sarı kart gösterseydi daha doğru olurdu."
Deniz Çoban: "Sarı kart daha doğru olurdu. Hakemin takdiridir."
Singo'nun El Bilal Toure'ye faulü var mı?
Bahattin Duran: "Çok net bir faul var ve sarı kart gerekir. Dizle bel bölgesine vurdu Singo. Dizini kontrolsüz şekilde temas etti."
Bülent Yıldırım: "Hiçbir tereddüt olmadan Singo'ya sarı kart. Sportmenlik dışı faul bu. Hem diz darbesi vurdu hem kramponu sallayarak ikinci bir müdahalede daha bulunmaya çalıştı."
Okuyucu Yorumları 0 yorum