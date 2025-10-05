Galatasaray-Beşiktaş derbisinin dakika dakika karnesi! 'Maçın kontrolünü kaybetti'

SINGO - EL BILAL POZİSYONU

Singo'nun El Bilal Toure'ye faulü var mı?



Bahattin Duran: "Çok net bir faul var ve sarı kart gerekir. Dizle bel bölgesine vurdu Singo. Dizini kontrolsüz şekilde temas etti."



Bülent Yıldırım: "Hiçbir tereddüt olmadan Singo'ya sarı kart. Sportmenlik dışı faul bu. Hem diz darbesi vurdu hem kramponu sallayarak ikinci bir müdahalede daha bulunmaya çalıştı."