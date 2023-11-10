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Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe yenildi! Dibe vurduk... Ülke puanında en kötü hafta!

10.11.2023 07:50 | Son Güncelleme:
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Avrupa'da mücadele eden ekiplerimiz Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe rakipleri karşısında mağlup olurken bu sonuçlar sonrası UEFA ülke puanında da haftayı puansız kapatmış olduk. İşte detaylar...

Avrupa'da 3 takımla yolumuza devam ederken, 4. hafta maçlarında Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray Bayern Münih'e 2-1 mağlup oldu. Sarı-Kırmızılılar Devler Ligi'nde şu ana kadar 4 puan toplarken Kopenhag ile aynı puanda 2. sırada yer alıyor.

UEFA Konferans Ligi'nde de bu hafta işler pek istediğimiz gibi gitmedi. Beşiktaş sahasında Bodo/Glimt'e 2-1 yenilirken, grupta son sırada kaldı ve Avrupa defterini kapattı.

Bir diğer temsilcimiz Fenerbahçe ise Bulgaristan temsilcisi Ludogorets ile karşı karşıya geldi. Sarı-Lacivertliler rakibine 2-0 mağlup olurken gruptaki ilk yenilgisini de almış oldu. Temsilcimiz 9 puanla grupta liderliğini sürdürüyor.

EN KÖTÜ HAFTA

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Haftayı 3'te 0 ile kapatan temsilcilerimizin bu sonuçları sonrası ülke puanı anlamında oldukça kötü bir hafta geçirirken, ülke puanında son durum şöyle oldu.


Canlı Skor

1- İngiltere (94,428 puan)

2- İspanya (80,864 puan)

3- İtalya (77,426 puan)

4- Almanya (75,841 puan)

5- Hollanda (57,500 puan)

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