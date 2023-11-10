Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe yenildi! Dibe vurduk... Ülke puanında en kötü hafta!

Avrupa'da 3 takımla yolumuza devam ederken, 4. hafta maçlarında Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray Bayern Münih'e 2-1 mağlup oldu. Sarı-Kırmızılılar Devler Ligi'nde şu ana kadar 4 puan toplarken Kopenhag ile aynı puanda 2. sırada yer alıyor.

UEFA Konferans Ligi'nde de bu hafta işler pek istediğimiz gibi gitmedi. Beşiktaş sahasında Bodo/Glimt'e 2-1 yenilirken, grupta son sırada kaldı ve Avrupa defterini kapattı.

Bir diğer temsilcimiz Fenerbahçe ise Bulgaristan temsilcisi Ludogorets ile karşı karşıya geldi. Sarı-Lacivertliler rakibine 2-0 mağlup olurken gruptaki ilk yenilgisini de almış oldu. Temsilcimiz 9 puanla grupta liderliğini sürdürüyor.

EN KÖTÜ HAFTA

Haftayı 3'te 0 ile kapatan temsilcilerimizin bu sonuçları sonrası ülke puanı anlamında oldukça kötü bir hafta geçirirken, ülke puanında son durum şöyle oldu.



