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Galatasaray bitime 4 dakika kala yıkıldı! Sarı-Kırmızılılar Fenerbahçe'nin kazandığı haftada zirve yarışında büyük yara aldı

11.01.2024 19:00 | Son Güncelleme:
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Süper Lig'de heyecan ertelenen 16. hafta mücadeleleri ile sürüyor. 16. hafta karşılaşmasında Galatasaray deplasmanda Sivasspor'a konuk oldu. Sarı-Kırmızılılar öne geçtiği mücadelenin son dakikalarında penaltıdan kalesinde gördüğü golle mücadeleden 1 puanla ayrılırken zirve yarışında büyük yara aldı. İşte detaylar...

Kerem Demirbay

Kerem Demirbay

ALM Almanya
Yaş: 31 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Bülent Uygun yönetimindeki Sivasspor ile Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de 16. haftanın erteleme maçında karşı karşıya geldi. Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Zorbay Küçük düdük çaldı. Mücadele 1-1'lik beraberlikle sona ererken puanlar paylaşıldı.

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Canlı Skor

DİREK İZİN VERMEDİ

DİREK İZİN VERMEDİ

Mücadeleye Galatasaray etkili başlayan taraf olurken maçın 17. dakikasında Kerem Aktürkoğlu'nun şutunda direk gole izin vermedi.

İKİNCİ KEZ DİREK

İKİNCİ KEZ DİREK

İlk direk pozisyonundan yalnızca 5 dakika sonra bu kez Mertens kaleyi cepheden gören bir noktadan sert bir vuruş yaptı ancak bu kez üst direk gole izin vermedi.

AZ FARKLA DIŞARDA

AZ FARKLA DIŞARDA

39' Sol kanatta topla buluşan Barrow'un ceza sahasına gönderdiği topa Kvet gelişine vurdu. Top direğin dibinden auta gitti.

İLK GOL GELDİ!

İLK GOL GELDİ!

45+1. dakikada ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Kerem Demirbay'ın şutunda top uzak köşeden filelere gitti: 0-1

KEREM DEMİRBAY İLKİ BAŞARDI!

KEREM DEMİRBAY İLKİ BAŞARDI!

30 yaşındaki oyuncu Kerem Demirbay Galatasaray formasıyla ilk golünü atmış oldu.

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