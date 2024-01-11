Galatasaray bitime 4 dakika kala yıkıldı! Sarı-Kırmızılılar Fenerbahçe'nin kazandığı haftada zirve yarışında büyük yara aldı

Bülent Uygun yönetimindeki Sivasspor ile Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de 16. haftanın erteleme maçında karşı karşıya geldi. Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Zorbay Küçük düdük çaldı. Mücadele 1-1'lik beraberlikle sona ererken puanlar paylaşıldı.
Mücadeleye Galatasaray etkili başlayan taraf olurken maçın 17. dakikasında Kerem Aktürkoğlu'nun şutunda direk gole izin vermedi.
İlk direk pozisyonundan yalnızca 5 dakika sonra bu kez Mertens kaleyi cepheden gören bir noktadan sert bir vuruş yaptı ancak bu kez üst direk gole izin vermedi.
39' Sol kanatta topla buluşan Barrow'un ceza sahasına gönderdiği topa Kvet gelişine vurdu. Top direğin dibinden auta gitti.
45+1. dakikada ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Kerem Demirbay'ın şutunda top uzak köşeden filelere gitti: 0-1
30 yaşındaki oyuncu Kerem Demirbay Galatasaray formasıyla ilk golünü atmış oldu.