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Galatasaray'ın Trabzonspor derbisi kamp kadrosu belli oldu! Transfer kesinleşti, kafilede yok

27.08.2022 17:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika... Süper Lig'in 4. haftasında Galatasaray deplasmanda son şampiyon Trabzonspor'un konuğu olacak. Ligin ilk derbisi olma özelliğini de taşıyan zorlu karşılaşma öncesi iki ekipte son hazırlıklarını yaparken, Galatasaray'ın Trabzon kafilesi belli oldu. Sarı-Kırmızılılar'da Taylan Antalyalı, Oğulcan Çağlayan, Ömer Bayram, Emre Taşdemir, Christian Luyindama gibi isimlerin kafilede yer almadığı görülürken, takımdan ayrılacağı gündemde olan bir ismin de listede olmaması dikkat çekti.

Alexandru Cicaldau

Alexandru Cicaldau

ROM Romanya
Yaş: 25 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Süper Lig'de sezonun ilk derbisi son şampiyon Trabzonspor ile Galatasaray arasında yarın oynanacak. Zorlu karşılaşma öncesi iki ekipte çalışmalarını sürdürürken Sarı-Kırmızılılar'ın Trabzon kafilesi belli oldu.

AYRILIK KESİNLEŞTİ!

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Okan Buruk deplasmanda oynayacağı karşılaşmadan mutlak galibiyetle ayrılmak isterken, Galatasaray'ın kamp kafilesi de belli oldu. Sarı-Kırmızılılar'da sakatlığı bulunan Leo Dubois ve Fredrik Midtsjö'nün yanı sıra transfer görüşmelerinde bulunan Alexandru Cicaldau alınmadı. Bu gelişmenin ardından Cicaldau'nun ayrılığına kesin gözüyle bakılıyor.

BAE YOLCUSU!

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25 yaşındaki orta sahaya Birleşik Arap Emirlikleri'nden Al Ittihad Kalba talip oldu, görüşmelerde önemli mesafe katedildi. Arap ekibi ile Cicaldau'nun satın alma opsiyonu ile kiralanması için büyük ölçüde anlaşmaya varıldı. Rumen futbolcuyu Süper Lig'den Sivasspor da kiralamak için teklif yapmıştı. Galatasaray'a 6.5 milyon Euro karşılığında transfer olan Alexandru Cicaldau, sarı-kırmızılı forma ile 44 maçta 5 gol 4 asistlik performans sergiledi.

O İSİMLER DE KADRODA YOK

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Öte yandan genç teknik adam Taylan Antalyalı, Oğulcan Çağlayan, Ömer Bayram, Emre Taşdemir, Christian Luyindama'ya da Trabzonspor maçı kadrosunda yer vermedi.

İŞTE GALATASARAY'IN TRABZONSPO MAÇI KAFİLESİ:

OKOK

CICALDAU FOTOĞRAFLARI

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