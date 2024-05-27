SPOR

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Galatasaray kupasına kavuştu... Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park'ta yer gök sarı kırmızı!

Galatasaray kupasına kavuştu... Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park'ta yer gök sarı kırmızı!

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
27.05.2024 19:11
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'de 24. şampiyonluğuna uzanan Sarı-Kırmızılılar kupasına kavuşuyor. Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park'ta düzenlenen görkemli organizasyonda şampiyon takımın oyuncuları, yönetim ve taraftarlar kutlamalarını gerçekleştirdi. Sarı-Kırmızılılar hem lig gem de Süper Kupa'yı kaldırdı. İşte detaylar...

Süper Lig'in son haftasında Konyaspor'u mağlup ederek 24. şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray Sarı-kırmızılı Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park'ta düzenlenen dev organizasyonla şampiyonluğunu taraftarlarıyla kutladı.

Kulüpten yapılan açıklamada ''2023-2024 Trendyol Süper Lig Şampiyonu Galatasaray, 24. şampiyonluğunu Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park'ta düzenlenecek Şampiyonun Gala Gecesi'nde görkemli bir şekilde kutlayacak. 27 Mayıs Pazartesi günü saat 19.05'te başlayacak organizasyonla Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park'ta YER SARI, GÖK KIRMIZI olacak!

Sürpriz şarkıcılar, DJ Suat Ateşdağlı performansı, ışık, konfeti ve payro show ile drone gösterisi şampiyonluk kutlamasına renk katacak.'' ifadeleri kullanılmıştı.

GALATASARAY KUPASINI KALDIRDI (22:35)

Screenshot_42

Sarı-Kırmızılılar, Süper Kupa ve Süper Lig kupasını kaldırdı.

FERNANDO MUSLERA (22:30)

Screenshot_40

Muslera sahneye Seven Nation Army şarkısıyla çıktı.

MAURO ICARDI (22:25)

Taraftarın sevgilisi Mauro Icardi sahneye müthiş bir şovla çıktı. Arjantinli yıldız 'Derin Galatasaray Pelerini' giyerken meşale yaktı, ilk önce Edin Dzeko'nun şarkısı 'Beni Sev' giriş yaptı, daha sonra anonsörün şimdi orijinali geliyor anonsuyla kendisiyle bütünleşmiş olan 'Aşkın Olayım' şarkısı çaldı.

KEREM AKTÜRKOĞLU (22:23)

Screenshot_32

Kerem Aktürkoğlu sahneye Dönence şarkısıyla çıktı.

CARLOS VINIVIUS (22:22)

image (15)

Vinicius sahneye We Are The Champions şarkısıyla çıktı.

SERGEI AURIER (22:20)

image (14)

Aurier sahneye Fimbu şarkısıyla çıktı.

TANGUY N'DOMBELE (22:19)

image (13)

Ndombele sahneye Mechant şarkısıyla çıktı.

BARIŞ ALPER YILMAZ (22:18)

image (12)

Barış Alper Yılmaz, sahneye Dağlar Gibi Dalgaları şarkısıyla çıktı.

ABDÜLKERİM BARDAKCI (22:17)

Screenshot_31

Abdülkerim sahneye Zara-Çocukluk aşkımsın şarkısıyla çıktı.

TORREIRA (22:16)

Screenshot_30

Torreira, sahneye C'est la vie şarkısıyla çıktı.

SERGIO OLIVEIRA (22:12)

Oliveira, sahneye Freed From Desire şarkısıyla çıktı.

VICTOR NELSSON 22:09

image (9)

Victor Nelsson, Galatasaray taraftarlarının sesini duyabilmek için sahneye çıkarken şarkı istemedi.

KAAN AYHAN (22:08)

image (8)

Kaan Ayhan, Haydi Gel İçelim şarkısıyla sahneye çıktı.

HAKIM ZIYECH (22:07)

Hakim Ziyech, Kat In't Bakkie şarkısıyla sahneye çıktı. Ziyech, sahaya Filistin bayrağıyla çıktı.

TETE (22:06)

Screenshot_29

Tete, We Are The Champions şarkısıyla sahneye çıktı.

GÜNAY GÜVENÇ (22:05)

Screenshot_28

Günay Güvenç, Sen Var Ya Sen şarkısıyla sahneye çıktı.

BERKAN KUTLU (22:04)

Screenshot_26

Berkan Kutlu, Sezen Aksu-Yansın İstanbul şarkısıyla sahneye çıktı.

DERICK KÖHN (22:03)

image (6)

Köhn, WeBroskeez şarkısıyla sahneye çıktı.

ZAHA (22:01)

image (5)

Zaha, Gunna Treesh şarkısıyla sahneye çıktı.

DRIES MERTENS (21:58)

Dries Mertens, Circle Of Life şarkısıyla sahneye çıktı.

KEREM DEMİRBAY (21:56)

image (3)

Kerem Demirbay 'Ezhel' dizisinin şarkısıyla sahneye çıktı.

DAVINSON SANCHEZ (21:55)

image (2)

Davinson Sanchez Still Omw-Blxst şarkısıyla sahneye çıktı.

ERDEN TİMUR'A BÜYÜK DESTEK (21:37)

Screenshot_20

Yaptığı transferlerle şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Erden Timur, çocuklarıyla sahneye davet edilirken tribünlerden büyük bir destek geldi.

OKAN BURUK SAHNEDE (21:30)

Screenshot_19

Teknik direktör Okan Buruk, oğlu Ali Yiğit Buruk ile birlikte sahneye gelirken taraftarların tezahüratları sonrası üçlü çektirdi.

DRONE'LAR EŞLİĞİNDE GÖRSEL ŞÖLEN (21:10)

Screenshot_5

Screenshot_4

Ali Sami Yen Rams Park'ın semalarına “Tek büyük Galatasaray” yazıldı.

KADIN FUTBOL TAKIMI KUPA TÖRENİ (20:46)

GOmwJ4EXEAA9-g6

Bu sezon şampiyonluğa ulaşan Galatasaray Kadın Futbol Takımının kupa töreni yapıldı.

YUSUF ÖZER VE EKİBİNDEN MÜTHİŞ ŞOV (20:35)

Screenshot_10

Ünlü ritim sanatçısı Yusuf Özer ekibi ile birlikte İntikam marşı eşliğinde taraftarlara görsel bir şölen sundu.

ICARDI'NİN SEVİNCİ GÖKLERDE (20:16)

Screenshot_13

Dronelarla gökyüzünde Mauro Icardi gol sevinci yapıldı. Ayrıca, "Yer sarı gök kırmızı" yazısı yazıldı.

SAHNE EDİS'İN (20:15)

Screenshot_9

Kutlamalara şarkılarıyla renk katan isimlerden biri de ünlü şarkıcı Edis oldu.

ZARA 'ÇOCUKLUK AŞKIMSIN' (20:05)

Screenshot_7

Uzi'nin ardından sahneye çıkan Zara, Galatasaray taraftarının çok sevdiği 'Çocukluk aşkımsın' bestesini seslendirdi.

UZİ'DEN ÖZEL ŞARKI (19:45)

Screenshot_5

Ünlü şarkıcı Uzi, Galatasaray için bestelediği şarkıyla sahneye çıktı ve şarkılarını Sarı-Kırmızılı taraftarlarla söyledi.

EMİR CAN İĞREK SAHNEDE (19:38)

Screenshot_3

İlk olarak sevilen sanatçı Emir Can İğrek sahneye çıkarken şarkılarıyla taraftarları coşturuyor.

CIRO MERTENS BAYRAĞI

Screenshot_2

Bir Galatasaray taraftarı kutlamalarda Ciro Mertens bayrağı açtı!

ICARDI AİLESİ KUTLAMALARDA

image (1)

Arjantinli golcü Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara ve çocukları da kutlamalara katıldı.

FENERBAHÇELİ BİR TARAFTAR DA KATILDI

Screenshot_1

Galatasaray Lisesi'nde yapılan şampiyonluk kutlamalarına Fenerbahçeli bir taraftar da katıldı.

Canlı Skor

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Süper Lig son dakika Şampiyonluk galatasaray şampiyonluk kupası Rams Park
En Çok Okunan Haberler
Memurun zammında tablo tablo hesap!

Memurun zammında tablo tablo hesap!

''Hafta sonu gidip Mourinho'yu getireceğim''

''Hafta sonu gidip Mourinho'yu getireceğim''

''Önümüzdeki sezon çok şey olacak, Türkiye Kupası'nda yer almayacağız''

''Önümüzdeki sezon çok şey olacak, Türkiye Kupası'nda yer almayacağız''

Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamasında dikkat çeken pankart!

Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamasında dikkat çeken pankart!

Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamasında Fenerbahçe'ye gönderme!

Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamasında Fenerbahçe'ye gönderme!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Gönlümüzü fetheden ünlülerin kullandığı parfümler burada!

Gönlümüzü fetheden ünlülerin kullandığı parfümler burada!

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Ömürlük termos arayanların tercihi! Stanley indirimleri devam ediyor

Ömürlük termos arayanların tercihi! Stanley indirimleri devam ediyor

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.