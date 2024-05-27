Galatasaray kupasına kavuştu... Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park'ta yer gök sarı kırmızı!

Süper Lig'in son haftasında Konyaspor'u mağlup ederek 24. şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray Sarı-kırmızılı Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park'ta düzenlenen dev organizasyonla şampiyonluğunu taraftarlarıyla kutladı.
Kulüpten yapılan açıklamada ''2023-2024 Trendyol Süper Lig Şampiyonu Galatasaray, 24. şampiyonluğunu Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park'ta düzenlenecek Şampiyonun Gala Gecesi'nde görkemli bir şekilde kutlayacak. 27 Mayıs Pazartesi günü saat 19.05'te başlayacak organizasyonla Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park'ta YER SARI, GÖK KIRMIZI olacak!
Sürpriz şarkıcılar, DJ Suat Ateşdağlı performansı, ışık, konfeti ve payro show ile drone gösterisi şampiyonluk kutlamasına renk katacak.'' ifadeleri kullanılmıştı.
Sarı-Kırmızılılar, Süper Kupa ve Süper Lig kupasını kaldırdı.
Muslera sahneye Seven Nation Army şarkısıyla çıktı.
:boom: Mauro Icardi, 'Beni Sev' şarkısıyla sahneye çıktı. Ardından, 'Orijinali geliyor' anonsu yapıldı ve 'Aşkın Olayım' çaldı. pic.twitter.com/1WiicaBPZp— Fanatik (@fanatikcomtr) May 27, 2024
Taraftarın sevgilisi Mauro Icardi sahneye müthiş bir şovla çıktı. Arjantinli yıldız 'Derin Galatasaray Pelerini' giyerken meşale yaktı, ilk önce Edin Dzeko'nun şarkısı 'Beni Sev' giriş yaptı, daha sonra anonsörün şimdi orijinali geliyor anonsuyla kendisiyle bütünleşmiş olan 'Aşkın Olayım' şarkısı çaldı.
Kerem Aktürkoğlu sahneye Dönence şarkısıyla çıktı.
Vinicius sahneye We Are The Champions şarkısıyla çıktı.
Aurier sahneye Fimbu şarkısıyla çıktı.
Ndombele sahneye Mechant şarkısıyla çıktı.
Barış Alper Yılmaz, sahneye Dağlar Gibi Dalgaları şarkısıyla çıktı.
Abdülkerim sahneye Zara-Çocukluk aşkımsın şarkısıyla çıktı.
Torreira, sahneye C'est la vie şarkısıyla çıktı.
Oliveira, sahneye Freed From Desire şarkısıyla çıktı.
Victor Nelsson, Galatasaray taraftarlarının sesini duyabilmek için sahneye çıkarken şarkı istemedi.
Kaan Ayhan, Haydi Gel İçelim şarkısıyla sahneye çıktı.
Hakim Ziyech, Kat In't Bakkie şarkısıyla sahneye çıktı. Ziyech, sahaya Filistin bayrağıyla çıktı.
Tete, We Are The Champions şarkısıyla sahneye çıktı.
Günay Güvenç, Sen Var Ya Sen şarkısıyla sahneye çıktı.
Berkan Kutlu, Sezen Aksu-Yansın İstanbul şarkısıyla sahneye çıktı.
Köhn, WeBroskeez şarkısıyla sahneye çıktı.
Zaha, Gunna Treesh şarkısıyla sahneye çıktı.
Dries Mertens, Circle Of Life şarkısıyla sahneye çıktı.
Kerem Demirbay 'Ezhel' dizisinin şarkısıyla sahneye çıktı.
Davinson Sanchez Still Omw-Blxst şarkısıyla sahneye çıktı.
Yaptığı transferlerle şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Erden Timur, çocuklarıyla sahneye davet edilirken tribünlerden büyük bir destek geldi.
Teknik direktör Okan Buruk, oğlu Ali Yiğit Buruk ile birlikte sahneye gelirken taraftarların tezahüratları sonrası üçlü çektirdi.
Ali Sami Yen Rams Park'ın semalarına “Tek büyük Galatasaray” yazıldı.
Bu sezon şampiyonluğa ulaşan Galatasaray Kadın Futbol Takımının kupa töreni yapıldı.
Ünlü ritim sanatçısı Yusuf Özer ekibi ile birlikte İntikam marşı eşliğinde taraftarlara görsel bir şölen sundu.
Dronelarla gökyüzünde Mauro Icardi gol sevinci yapıldı. Ayrıca, "Yer sarı gök kırmızı" yazısı yazıldı.
Kutlamalara şarkılarıyla renk katan isimlerden biri de ünlü şarkıcı Edis oldu.
Uzi'nin ardından sahneye çıkan Zara, Galatasaray taraftarının çok sevdiği 'Çocukluk aşkımsın' bestesini seslendirdi.
Ünlü şarkıcı Uzi, Galatasaray için bestelediği şarkıyla sahneye çıktı ve şarkılarını Sarı-Kırmızılı taraftarlarla söyledi.
İlk olarak sevilen sanatçı Emir Can İğrek sahneye çıkarken şarkılarıyla taraftarları coşturuyor.
Bir Galatasaray taraftarı kutlamalarda Ciro Mertens bayrağı açtı!
Arjantinli golcü Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara ve çocukları da kutlamalara katıldı.
Galatasaray Lisesi'nde yapılan şampiyonluk kutlamalarına Fenerbahçeli bir taraftar da katıldı.