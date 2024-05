Galatasaray kupasına kavuştu... Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park'ta yer gök sarı kırmızı!

Süper Lig'in son haftasında Konyaspor'u mağlup ederek 24. şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray Sarı-kırmızılı Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park'ta düzenlenen dev organizasyonla şampiyonluğunu taraftarlarıyla kutladı.

Kulüpten yapılan açıklamada ''2023-2024 Trendyol Süper Lig Şampiyonu Galatasaray, 24. şampiyonluğunu Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park'ta düzenlenecek Şampiyonun Gala Gecesi'nde görkemli bir şekilde kutlayacak. 27 Mayıs Pazartesi günü saat 19.05'te başlayacak organizasyonla Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park'ta YER SARI, GÖK KIRMIZI olacak!

Sürpriz şarkıcılar, DJ Suat Ateşdağlı performansı, ışık, konfeti ve payro show ile drone gösterisi şampiyonluk kutlamasına renk katacak.'' ifadeleri kullanılmıştı.

GALATASARAY KUPASINI KALDIRDI (22:35)

Sarı-Kırmızılılar, Süper Kupa ve Süper Lig kupasını kaldırdı.

FERNANDO MUSLERA (22:30)

Muslera sahneye Seven Nation Army şarkısıyla çıktı.

MAURO ICARDI (22:25)

:boom: Mauro Icardi, 'Beni Sev' şarkısıyla sahneye çıktı. Ardından, 'Orijinali geliyor' anonsu yapıldı ve 'Aşkın Olayım' çaldı. pic.twitter.com/1WiicaBPZp — Fanatik (@fanatikcomtr) May 27, 2024

Taraftarın sevgilisi Mauro Icardi sahneye müthiş bir şovla çıktı. Arjantinli yıldız 'Derin Galatasaray Pelerini' giyerken meşale yaktı, ilk önce Edin Dzeko'nun şarkısı 'Beni Sev' giriş yaptı, daha sonra anonsörün şimdi orijinali geliyor anonsuyla kendisiyle bütünleşmiş olan 'Aşkın Olayım' şarkısı çaldı.

KEREM AKTÜRKOĞLU (22:23)

Kerem Aktürkoğlu sahneye Dönence şarkısıyla çıktı.

CARLOS VINIVIUS (22:22)

Vinicius sahneye We Are The Champions şarkısıyla çıktı.

SERGEI AURIER (22:20)

Aurier sahneye Fimbu şarkısıyla çıktı.

TANGUY N'DOMBELE (22:19)

Ndombele sahneye Mechant şarkısıyla çıktı.

BARIŞ ALPER YILMAZ (22:18)

Barış Alper Yılmaz, sahneye Dağlar Gibi Dalgaları şarkısıyla çıktı.

ABDÜLKERİM BARDAKCI (22:17)

Abdülkerim sahneye Zara-Çocukluk aşkımsın şarkısıyla çıktı.

TORREIRA (22:16)

Torreira, sahneye C'est la vie şarkısıyla çıktı.

SERGIO OLIVEIRA (22:12)

Oliveira, sahneye Freed From Desire şarkısıyla çıktı.

VICTOR NELSSON 22:09

Victor Nelsson, Galatasaray taraftarlarının sesini duyabilmek için sahneye çıkarken şarkı istemedi.

KAAN AYHAN (22:08)

Kaan Ayhan, Haydi Gel İçelim şarkısıyla sahneye çıktı.

HAKIM ZIYECH (22:07)

Hakim Ziyech, Kat In't Bakkie şarkısıyla sahneye çıktı. Ziyech, sahaya Filistin bayrağıyla çıktı.

TETE (22:06)

Tete, We Are The Champions şarkısıyla sahneye çıktı.

GÜNAY GÜVENÇ (22:05)

Günay Güvenç, Sen Var Ya Sen şarkısıyla sahneye çıktı.

BERKAN KUTLU (22:04)

Berkan Kutlu, Sezen Aksu-Yansın İstanbul şarkısıyla sahneye çıktı.

DERICK KÖHN (22:03)

Köhn, WeBroskeez şarkısıyla sahneye çıktı.

ZAHA (22:01)

Zaha, Gunna Treesh şarkısıyla sahneye çıktı.

DRIES MERTENS (21:58)

Dries Mertens, Circle Of Life şarkısıyla sahneye çıktı.

KEREM DEMİRBAY (21:56)

Kerem Demirbay 'Ezhel' dizisinin şarkısıyla sahneye çıktı.

DAVINSON SANCHEZ (21:55)

Davinson Sanchez Still Omw-Blxst şarkısıyla sahneye çıktı.

ERDEN TİMUR'A BÜYÜK DESTEK (21:37)

Yaptığı transferlerle şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Erden Timur, çocuklarıyla sahneye davet edilirken tribünlerden büyük bir destek geldi.

OKAN BURUK SAHNEDE (21:30)

Teknik direktör Okan Buruk, oğlu Ali Yiğit Buruk ile birlikte sahneye gelirken taraftarların tezahüratları sonrası üçlü çektirdi.

DRONE'LAR EŞLİĞİNDE GÖRSEL ŞÖLEN (21:10)

Ali Sami Yen Rams Park'ın semalarına “Tek büyük Galatasaray” yazıldı.

KADIN FUTBOL TAKIMI KUPA TÖRENİ (20:46)

Bu sezon şampiyonluğa ulaşan Galatasaray Kadın Futbol Takımının kupa töreni yapıldı.

YUSUF ÖZER VE EKİBİNDEN MÜTHİŞ ŞOV (20:35)

Ünlü ritim sanatçısı Yusuf Özer ekibi ile birlikte İntikam marşı eşliğinde taraftarlara görsel bir şölen sundu.

ICARDI'NİN SEVİNCİ GÖKLERDE (20:16)

Dronelarla gökyüzünde Mauro Icardi gol sevinci yapıldı. Ayrıca, "Yer sarı gök kırmızı" yazısı yazıldı.

SAHNE EDİS'İN (20:15)

Kutlamalara şarkılarıyla renk katan isimlerden biri de ünlü şarkıcı Edis oldu.

ZARA 'ÇOCUKLUK AŞKIMSIN' (20:05)

Uzi'nin ardından sahneye çıkan Zara, Galatasaray taraftarının çok sevdiği 'Çocukluk aşkımsın' bestesini seslendirdi.

UZİ'DEN ÖZEL ŞARKI (19:45)

Ünlü şarkıcı Uzi, Galatasaray için bestelediği şarkıyla sahneye çıktı ve şarkılarını Sarı-Kırmızılı taraftarlarla söyledi.

EMİR CAN İĞREK SAHNEDE (19:38)

İlk olarak sevilen sanatçı Emir Can İğrek sahneye çıkarken şarkılarıyla taraftarları coşturuyor.

CIRO MERTENS BAYRAĞI

Bir Galatasaray taraftarı kutlamalarda Ciro Mertens bayrağı açtı!

ICARDI AİLESİ KUTLAMALARDA

Arjantinli golcü Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara ve çocukları da kutlamalara katıldı.

FENERBAHÇELİ BİR TARAFTAR DA KATILDI

Galatasaray Lisesi'nde yapılan şampiyonluk kutlamalarına Fenerbahçeli bir taraftar da katıldı.