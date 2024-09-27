Galatasaray ve Fenerbahçe kazandı, Beşiktaş kaybetti! Bu sonuçların ardından ülke puanında işler iyice karıştı... İşte son durum

UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden temsilcilerimizden Galatasaray ve Fenerbahçe aldıkları galibiyetler ile 0.4'er puanı ülke hanemize eklediler. Beşiktaş ise Ajax deplasmanında 4-0 yenilerek hem puan hem de averaj kaybetti.

ÇEKYA'YI TAKİBİMİZ SÜRÜYOR

Rakiplerimizden Çekya'nın Avrupa Ligi'ndeki temsilcisi Slavia Prag Ludogorest karşısında galip gelirken, V.Plzen zorlu Frankfurt deplasmanından son dakikada bulduğu gol ile puan çıkarmayı bildi.

FENERBAHÇE FARKIN AÇILMASINI ÖNLEDİ

Belçika ekiplerinden Anderlecht kendi sahasında Ferencvaros'u 2-1 ile geçerken, diğer Belçika ekibi Union SG temsilcimiz Fenerbahçe karşısından evine puansız döndü.

İŞTE GÜNCEL SIRALAMA