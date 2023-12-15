Gece hayatını görüntülemek isterken gizli gizli kadınları çekti! TikTok paylaşımına tepki yağdı... "Bu sanal röntgencilik"

TikTok'ta 'Walking in China' kullanıcı adıyla paylaşım yapan bir kişinin gönderisi kısa sürede viral olurken eleştiri oklarını da beraberinde getirdi. İngiltere'nin Manchester şehrinde çekilen görüntülerde sokaktan yürüyen ve çekildiklerinden haberleri olmayan kadınlar yer aldı. Görüntülere kaydedilen kadınların ortak özellikleri ise dekolteli kıyafet seçimleri oldu. TikTok kullanıcısı şehrin gece hayatını kaydettiğini söylese de eleştirilerden nasibini aldı.



Görüntüler kısa sürede milyonlarca izlenmeye ulaşırken kadınların hiçbiri kamerayı fark etmiyor; bu da kameramanın ya gizli olduğu ya da daha uzun bir mercekle çekim yaptığı endişesine yol açıyor. Görüntülerdeki kadınların habersiz bir şekilde arkadaşlarıyla sohbet ettiği, kaldırımın kenarında tek başına oturduğu ya da sokakta yürüdüğü anlar yer aldı.

TikTok kullanıcıların büyük bir bölümü gizli yapıldığı düşünülen bu çekimleri korkunç ve ürtücü olarak nitelendirildi. Bir sosyal medya kullanıcısı, "Bence bu hesabın tüm önermesi çok iğrenç çünkü o bunu 'Manchester'daki gece hayatı' gibi ifade ediyor, oysa gerçekte bu sadece bir adamın gece dışarıda genç kızları kaydetmesi" dedi.