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Gelinim Mutfakta'yı kim sunacak? Demet Akalın mı sunacak?

09.07.2021 16:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz ay Star TV ekranlarında Alişan ile sundukları programın final yapmasının ardından ünlü şarkıcı Demet Akalın ile Seda Sayan arasında uzun süre gerginlik yaşanmıştı. Yerine Seda Sayan'ın geleceğini duyan Akalın, epey sinirlenerek sosyal medya hesabından imalı paylaşımlarda bulunmuştu. Yaşanan yeni gelişme ise herkesi şaşırttı. Gelinim Mutfakta'yı kim sunacak? Demet Akalın mı sunacak?

Kanal ekranlarının sevilen yemek yarışması 'Gelinim Mutfak'ta cephesinde yeni bir gelişme yaşandı. Uzun süredir Seda Sayan'ın sunduğu yarışmanın yeni sunucusu belli oldu. Geçtiğimiz ay Seda Sayan ile program nedeniyle bir süre sosyal medya üzerinden polemik yaşayan Demet Akalın'ın geleceği iddia edildi. Peki Gelinim Mutfakta'yı kim sunacak? Demet Akalın mı sunacak? İşte merak edilen ayrıntılar...

Gelinim Mutfakta'nın yeni sunucusu kim oldu?

Geçtiğimiz ay Demet Akalın ile Alişan'ın Star TV'de sunduğu programın final yapmasının ardından yerine Seda Sayan'ın geleceği haberleri ortaya çıkmıştı.
Seda Sayan için Demet Akalın'ın ekmeği ile oynadı tarzında söylemler ileri sürülmüştü. Bugün yaşanan yeni bir gelişme ise herkesi şaşırttı. Uzun süre yaşanan polemiğin ardından Demet Akalın yeni bir proje ile anlaşma imzaladı.
Kanal D ekranlarında yayınlanan sevilen gündüz kuşağı programı Gelinim Mutfakta ile Demet Akalın'ın anlaşma imzaladı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Akalın, yeni sezonda Kanal D'de olacağını duyurdu.
Seda Sayan Star TV'ye transfer olurken geçtiğimiz ay bir süre tartışma yaşadığı Demet Akalın ise Kanal D erkanlarında izleyicisi ile buluşacak.
Ortay çıkan bu gelişmenin ardından Sayan ise "Hayırlı olsun. Ekmek almam, her zaman kazandırırım" ifadelerini kullanmasıyla dikkat çekti.
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Demet Akalın Seda Sayan Gelinim Mutfakta
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