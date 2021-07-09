Gelinim Mutfakta'yı kim sunacak? Demet Akalın mı sunacak?

Kanal ekranlarının sevilen yemek yarışması 'Gelinim Mutfak'ta cephesinde yeni bir gelişme yaşandı. Uzun süredir Seda Sayan'ın sunduğu yarışmanın yeni sunucusu belli oldu. Geçtiğimiz ay Seda Sayan ile program nedeniyle bir süre sosyal medya üzerinden polemik yaşayan Demet Akalın'ın geleceği iddia edildi. Peki Gelinim Mutfakta'yı kim sunacak? Demet Akalın mı sunacak? İşte merak edilen ayrıntılar...

Gelinim Mutfakta'nın yeni sunucusu kim oldu?

Geçtiğimiz ay Demet Akalın ile Alişan'ın Star TV'de sunduğu programın final yapmasının ardından yerine Seda Sayan'ın geleceği haberleri ortaya çıkmıştı.

Seda Sayan için Demet Akalın'ın ekmeği ile oynadı tarzında söylemler ileri sürülmüştü. Bugün yaşanan yeni bir gelişme ise herkesi şaşırttı. Uzun süre yaşanan polemiğin ardından Demet Akalın yeni bir proje ile anlaşma imzaladı.

Kanal D ekranlarında yayınlanan sevilen gündüz kuşağı programı Gelinim Mutfakta ile Demet Akalın'ın anlaşma imzaladı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Akalın, yeni sezonda Kanal D'de olacağını duyurdu.

Seda Sayan Star TV'ye transfer olurken geçtiğimiz ay bir süre tartışma yaşadığı Demet Akalın ise Kanal D erkanlarında izleyicisi ile buluşacak.