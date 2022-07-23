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Genç jimnastikçi 19 yaşında milyoner oldu! Gösterişli hayat tarzı sosyal medyanın gündemine yerleşti

23.07.2022 14:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya hesabında yaklaşık 1.9 milyon takipçisi bulunan genç jimnastikçi Olivia Dunne, gösterişli hayatını sergilemesiyle kullanıcıların dikkatini çekmeyi başardı. Sosyal medyadan yaptığı sponsorluk anlaşmaları sayesinde 19 yaşında milyoner olmayı başaran Dunne, spor kariyerine devam ederken Instagram ve TikTok'ta büyük takipçi kitlesine ulaştı.

Sosyal medya hesaplarını aktif olarak kullanan Olivia Dunne, genç yaşta başladığı spor kariyerini sosyal medya paylaşımlarıyla destekleyerek 1.9 milyon takipçiye ulaştı. 19 yaşında yıllık kazancıyla dudak uçuklatan fenomen isim, sadece bir sponsorluk anlaşmasından 1 milyon dolar (yaklaşık 17 milyon 741 bin TL) kazandı. Sosyal medyada geniş bir hayran kitlesi bulunan Dunne, içerik üreticiliğini spor kariyerini desteklemek için kullandığını ve jimnastiğin hayatındaki en önemli nokta olduğunu dile getirdi.

SOSYAL MEDYADA POPÜLER OLDU

New Jerseyli olan Dunne, henüz 3 yaşındayken jimnastiğe başladı ve kısa sürede spor başarılarıyla göz doldurdu. 2017 yılında ABD Milli Takımına katıldı. Üniversite sporunda en çok kazanan isimlerden biri olmayı başaran Dunne, sporculara ticari kâr elde etmeyi yasaklayan NIL kısıtlamalarının kaldırılmasının ardından sosyal medyada sponsorluk anlaşmaları yapmaya başladı.
Sponsorluk anlaşması yapmak isteyen şirketlerden yoğun teklif geldiğini ve seçici davrandığını dile getiren Dunne, “Üniversiteden önce, koçum ve ben tüm büyük yarışmalarım için kendi özel mayolarımı tasarlardık. Kendimi tarzımla ifade etmeyi seviyorum. Sosyal medya her zaman sevdiğim bir şey oldu. Sevdiğim şeyi yapabiliyor ve bu şekilde para kazanabiliyorum.” dedi.
Markaların Z kuşağına yönelerek yeni hedef kitlelerine hitap etmek istediğini ve sosyal medyada artan takipçi sayısının kendisinde baskı oluşturmadığını ifade eden Dunne, “Genç kızlara rol model olmak istiyorum. İyi bir örenke teşkil etmek için uğraşıyorum. Bu benim için çok önemli. Kendime baskı yapmamaya ve başka insanlarla kıyaslamamaya gayret ediyorum. Sadece akışına bırakıyorum ve akışta yaşıyorum. Bu çok heyecan verici” diye konuştu.
Sosyal medya hesabında spora ilk kez parlak pembe bir mayo giymek istediği için başladığını anlatarak, “Fakat önümde ne kadar heyecan verici bir geleceğin olduğunu bilmiyordum” dedi.
Dunne, Instagram'da sık sık, arkadaşlarıyla plaj gezileri, havuz günleri ve gecelerle lüks bir hayatın tadını çıkaran fotoğraflarının yanı sıra lüks arabalar sürerken ve abartılı gezilere çıkarken çekilmiş fotoğraflarını paylaşıyor.
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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya
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