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Giresunspor'da yeni sezon hazırlıkları

30.06.2022 13:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Giresunspor'da yeni sezon hazırlıkları

Süper Lig ekiplerinden Giresunspor, yeni sezon öncesi hazırlıklarına Erzurum'da devam ediyor.

Birinci etap kamp programı için Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde bulunan yeşil-beyazlı ekip, teknik direktör Hakan Keleş yönetiminde çalıştı.

Karadeniz ekibi, antrenmanda laktat testinden geçti, dayanıklılık çalışmaları yaptı.

Yaklaşık bir saat süren idmanla günü tamamlayan Giresunspor, hazırlıklarını yarın sürdürecek.

Giresunspor'da yeni sezon hazırlıkları

Giresunspor'da yeni sezon hazırlıkları

Giresunspor'da yeni sezon hazırlıkları

Giresunspor'da yeni sezon hazırlıkları

Giresunspor'da yeni sezon hazırlıkları

Giresunspor'da yeni sezon hazırlıkları

Giresunspor'da yeni sezon hazırlıkları

Giresunspor'da yeni sezon hazırlıkları

Giresunspor'da yeni sezon hazırlıkları

Giresunspor'da yeni sezon hazırlıkları

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