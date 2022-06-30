Süper Lig ekiplerinden Giresunspor, yeni sezon öncesi hazırlıklarına Erzurum'da devam ediyor.
Birinci etap kamp programı için Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde bulunan yeşil-beyazlı ekip, teknik direktör Hakan Keleş yönetiminde çalıştı.
Karadeniz ekibi, antrenmanda laktat testinden geçti, dayanıklılık çalışmaları yaptı.
Yaklaşık bir saat süren idmanla günü tamamlayan Giresunspor, hazırlıklarını yarın sürdürecek.
Giresunspor'da yeni sezon hazırlıkları
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