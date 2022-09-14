Göğüs ölçüleri nedeniyle eleştirilen sosyal medya fenomeni Clara Dao iç çamaşırı açıklamasıyla gündem oldu

Vücut pozitifliği fenomeni Clara Dao, sutyeni bırakmanın hayatını değiştirdiğini ve kendini daha güvende hissetmesini sağladığını açıkladı. Instagram’da 150 bin takipçisi bulunan fenomen isim göğüs ölçüleri nedeniyle kadınsı gözükmediğini söyleyen olumsuz yorumlarını ciddiye almadığını ifade eden Dao, dört yıl öncesinde iç çamaşırı kullanmadığını söyledi.

“HER KADIN KIVRIMLI OLMAK ZORUNDA DEĞİL”

İç çamaşırı kullanmadan çekildiği pozlarını sosyal medyadan paylaşan Dao, küçük bedenlere sahip olan kadınları onurlandırmak istediğini belirtti. Kadınların kıvrımlı vücutlara sahip olmak zorunda olmadığını söyleyen Dao, “Dört yıldır sütyen takmadım ve asla arkama bakmadım! Göğüslerim o kadar küçük ki ne zaman dışarı çıksam dolgulu sütyen giyerdim ve bu çok rahatsız ediciydi. Dürüst olmak gerekirse, ekstra dolgu olmadan hepimizin daha iyi göründüğünü düşünüyorum! Her kadın kıvrımlı olmak zorunda değil” dedi.

İç çamaşırından vazgeçmenin hayatında verdiği en doğru karar olduğunu ifade eden Dao, “Onlardan vazgeçmek kendime olan güvenimi arttırdı. Düz göğsümün görünüşünü ve verdiği hissi kabul etmeyi ve sevmeyi gerçekten öğrenmeme yardımcı oldu. İnsanlar bazen bakıyorlar ama bana gerçekten iyi gelen şeyi yapmaktan çok diğer insanların ne düşündüğünü önemsemekle ilgili kaygım sona erdi. Seni mutlu eden ve kendini iyi hissettiğin şeyi yap” diye konuştu.