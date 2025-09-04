Google'a erişim problemi sonrası sosyal medya yıkıldı! Güldüren paylaşımlar peş peşe geldi

İnternet kullanıcıları sabah saatlerinde büyük bir sürprizle karşılaştı. Google'a erişim bir anda kesildi. Daha sonra YouTube, Gmail, Spotify gibi milyonlarca kullanıcısı olan uygulamalara da girilemedi.

X'İN GÜNDEMİ DEĞİŞTİ

Birçok ülkeyi etkileyen erişim krizinin ardından sosyal medyanın bir numaralı gündemi Google oldu. Yaşanan sorunun nedeni henüz belirlenemezken X'te ise birbirinden çarpıcı içerikler paylaşıldı.

Sosyal medya kullanıcılarını güldüren çok sayıda içerik bir anda gündem oldu. İşte kriz anında X'te gündem olan paylaşımlar;