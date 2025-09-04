Mynet Trend

BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence

Google'a erişim problemi sonrası sosyal medya yıkıldı! Güldüren paylaşımlar peş peşe geldi

Sabah saatlerinde Google ve servislerinde yaşanan erişim probleminden dolayı birçok uygulamaya girilemedi. Gmail, Youtube, Google Drive, Spotify ve Gemini'ye erişim sağlanamadı. Bu sırada X'te herhangi bir erişim problemi olmaması oradaki paylaşım sayısını artırdı. Kullanıcılardan krizle alakalı çok sayıda güldüren paylaşım geldi.

Google'a erişim problemi sonrası sosyal medya yıkıldı! Güldüren paylaşımlar peş peşe geldi
Ufuk Dağ

İnternet kullanıcıları sabah saatlerinde büyük bir sürprizle karşılaştı. Google'a erişim bir anda kesildi. Daha sonra YouTube, Gmail, Spotify gibi milyonlarca kullanıcısı olan uygulamalara da girilemedi.

X'İN GÜNDEMİ DEĞİŞTİ

Birçok ülkeyi etkileyen erişim krizinin ardından sosyal medyanın bir numaralı gündemi Google oldu. Yaşanan sorunun nedeni henüz belirlenemezken X'te ise birbirinden çarpıcı içerikler paylaşıldı.

Sosyal medya kullanıcılarını güldüren çok sayıda içerik bir anda gündem oldu. İşte kriz anında X'te gündem olan paylaşımlar;

Mynet'in Sesi

Google'a erişim problemi sonrası sosyal medya yıkıldı! Güldüren paylaşımlar peş peşe geldi G1
Google'a erişim problemi sonrası sosyal medya yıkıldı! Güldüren paylaşımlar peş peşe geldi G2
Google'a erişim problemi sonrası sosyal medya yıkıldı! Güldüren paylaşımlar peş peşe geldi G3
Google'a erişim problemi sonrası sosyal medya yıkıldı! Güldüren paylaşımlar peş peşe geldi G4
Google'a erişim problemi sonrası sosyal medya yıkıldı! Güldüren paylaşımlar peş peşe geldi G5
Anahtar Kelimeler:
youtube sosyal medya Google gmail
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
SON DAKİKA | Küresel çaptaki Google'a erişim sorunu düzelmeye başladı!

SON DAKİKA | Küresel çaptaki Google'a erişim sorunu düzelmeye başladı!

Süleyman Soylu'dan çok konuşulacak 'Özlem Çerçioğlu' çıkışı

Süleyman Soylu'dan çok konuşulacak 'Özlem Çerçioğlu' çıkışı

Uyurken sırtlanların saldırısına uğradı! Antalya'da aslan saldırısına uğrayan kişinin yaptığıyla aynı şeyi yaparak hayatta kaldı

Uyurken sırtlanların saldırısına uğradı! Antalya'da aslan saldırısına uğrayan kişinin yaptığıyla aynı şeyi yaparak hayatta kaldı

Google'a erişim problemi sonrası sosyal medya yıkıldı! Güldüren paylaşımlar peş peşe geldi

Google'a erişim problemi sonrası sosyal medya yıkıldı! Güldüren paylaşımlar peş peşe geldi

Rusya ziyaretinde dikkat çeken görüntü! Bütün izleri yok edildi

Rusya ziyaretinde dikkat çeken görüntü! Bütün izleri yok edildi

Ünlü şarkıcıyla fotoğraf çektirmişlerdi! Tazminat kazandılar

Ünlü şarkıcıyla fotoğraf çektirmişlerdi! Tazminat kazandılar

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.