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  4. Gören manken sanıyor ama yaptığı işi duyan kulaklarına inanamıyor!

Gören manken sanıyor ama yaptığı işi duyan kulaklarına inanamıyor!

01.11.2021 10:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cesur pozları ortalığı kasıp kavuran fenomen Pınar Fortuna Yılmaz'ın gerçek mesleğini duyan, şaşıp kalıyor.

Güzelliği ve kusursuz fiziğiyle dikkat çeken Pınar Fortuna Yılmaz, 200 bin takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaştığı iddialı pozlarıyla akılları baştan alıyor. Birçok kişinin görür görmez manken sandığı Yılmaz'ın gerçek mesleğini duyanlar, şaşkına dönüyor.

HERKES MODELLİK YAPTIĞINI SANIYOR

1988 doğumlu Pınar Fortuna Yılmaz, Edirne'de büyüdü.
Trakya Üniversitesi'nde İngilizce Öğretmenliği okuyan Yılmaz, mezun olduktan sonra uzun bir süre atanamadı.
Mankenlik ajanslarında da şansını deneyen fenomen, burada da aradığını bulamadı ve geçim sıkıntısı nedeniyle bambaşka bir kariyer planı çizmeye karar verdi.
Bir inşaat firması kuran Yılmaz, işi yalnızca şirketten yönetmiyor. Aynı zamanda, bütün gününü şantiyelerde geçiriyor.
Yılmaz, zaman zaman inşaat çalışmaları sırasında verdiği pozlarla da olay oluyor.
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Anahtar Kelimeler:
Instagram
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