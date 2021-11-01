Gören manken sanıyor ama yaptığı işi duyan kulaklarına inanamıyor!

Güzelliği ve kusursuz fiziğiyle dikkat çeken Pınar Fortuna Yılmaz, 200 bin takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaştığı iddialı pozlarıyla akılları baştan alıyor. Birçok kişinin görür görmez manken sandığı Yılmaz'ın gerçek mesleğini duyanlar, şaşkına dönüyor.

Mankenlik ajanslarında da şansını deneyen fenomen, burada da aradığını bulamadı ve geçim sıkıntısı nedeniyle bambaşka bir kariyer planı çizmeye karar verdi.