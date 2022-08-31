Görenler gözlerine inanamadı! Fenerbahçe'nin Rezerv Lig'deki puan durumu hayrete düşürdü...

Türkiye Futbol Federasyonu'nun bu sezonla birlikte başlattığı Rezerv Lig projesinde dikkat çeken bir tablo oluştu. Ligde oynanan 4. hafta sonrasında ortaya çıkan puan durumu, sosyal medyanın gündemine oturdu.

LİDER GALATASARAY

Rezerv Lig'de oynanan 4. maçların ardından tüm karşılaşmalarını kazanan Galatasaray, liderlik koltuğuna oturdu. Sarı - kırmızılıları 9 puanla 2. sıradaki Kasımpaşa takip etti.

BEŞİKTAŞ 6'NCI, TRABZONSPOR 12'NCİ

Adana Demirspor, Kayserispor ve İstanbulspor takımları ise 7 puanla 3, 4 ve 5. sırada yer aldılar. Beşiktaş ise 6 puanla 6. sırada kendisine yer buldu. Trabzonspor 4 haftada 4 puan toplayabildi ve 12. sırada yer aldı.

FENERBAHÇE SON SIRADA

Puan durumunun en dikkat çeken takımı ise Fenerbahçe oldu. Sarı - lacivertliler, 4. maçlar sonunda 1 puanla 19. yani son sırada yer aldı.

Fenerbahçe'nin Rezerv Lig'deki bu performansı sonrasında rakip takım taraftarları, "Küme düşüyorlar" şeklinde yorumlarda bulundular.

REZERV LİG PUAN DURUMU

REZERV LİG KURALLARI

Süper Lig'in 19 ekibinin katılımıyla düzenlenen Rezerv Lig'de şampiyon takıma 1 milyon lira, ikinciye 500 bin lira, üçüncüye ise 300 bin lira başarı ödülü verilecek.

Galibiyet primi 100 bin, beraberlik primi ise 50 bin lira olarak belirlendi. Deplasmana giden takımlara ise 50 bin lira yardım yapılması kararı alındı. Lige katılmayan ve ligden çekilme kararı alan kulüplere ise 5 milyon lira ceza verilecek. Bu para da lige katılan kulüplere ödül olarak dağıtılacak.

Rezerv Lig'de kulüpler, 35 kişilik A takım listesinde bulunan yerli ve yabancı bütün oyuncuları oynatabiliyor. A takım listesine yazılmayan yabancı uyruklu futbolcular ise Rezerv Lig'de mücadele edemiyor. Gelişim Ligleri'nde yer alan yerli ve yabancı futbolcular ise Rezerv Lig'de forma giyebiliyor.

Rezerv Lig'de müsabakalar Süper Lig fikstürü ile paralel olarak, bir gün sonra oynanıyor. Müsabakalar statlarda veya standartlara uygun doğal çim zeminli sahalarda yapılıyor.