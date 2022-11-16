Görenler ne olduğunu anlayamadı! Gövdesi solucana benzeyen domuz bacaksız doğdu... Halk görmek için sıraya girdi

TikTok’ta ‘slow_motion_thailand’ kullanıcı adıyla yapılan paylaşım kısa sürede popüler oldu. Bacakları olmayan ve solucan benzeri bir vücuda domuz dünyaya geldiği andan itibaren çıplık atarak hayatta kalmaya çalıştı. Sahibinin eline alarak kameraya gösterdiği hayvanı sosyal medyada gören yerel halk daha yakından bu ana şahit olmak için domuzun doğduğu çiftliğe akın etti.

SOSYAL MEDYADA YORUM YAĞDI

Sosyal medya kullanıcılarının bir kısmı görüntünün gerçek olduğuna dair şüphelendiğini söylese de büyük bir çoğunluk hayvanın dış görüntüsünü kucaklayan bir tavır gösterdi. Bir sosyal medya kullanıcısı, “Eğer hayatta kalıp büyüyebilirsen sevimli olacaksın” yorumunu ekledi.

Hayvanın sağlığını soran bir sosyal medya kullanıcısı ise, “Çok tatlısın ve güvende olmanı dilerim. Lütfen ona çok iyi bakın” yorumunu ekledi.