Görenler tanımakta güçlük çekti! Ezgi Mola resmen evrim geçirmiş!

Ünlü oyuncu Ezgi Mola'nın eski hali görenleri şaşırttı. 44 bedenden 37 bedene düşen Mola, yıllar içerisindeki değişimiyle görenleri kendisine hayran bırakmayı başardı. Oyunculuk kariyeri boyunca birçok projede yer alan Mola, Müjdat Gezen Sanat Merkezi'ni bölüm birincisi olarak tamamladı.