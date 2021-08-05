Görenler tanımakta güçlük çekti! Ezgi Mola resmen evrim geçirmiş!

Ünlü oyuncu Ezgi Mola'nın eski hali görenleri şaşırttı. 44 bedenden 37 bedene düşen Mola, yıllar içerisindeki değişimiyle görenleri kendisine hayran bırakmayı başardı. Oyunculuk kariyeri boyunca birçok projede yer alan Mola, Müjdat Gezen Sanat Merkezi'ni bölüm birincisi olarak tamamladı.
İşte Ezgi Mola'nın şaşırtan değişimi...
Ekranların tanınan simalarından Ezgi Mola 69 kiloya çıkmıştı.
1,63 boyundaki Mola, 69 kiloya ulaşınca diyetisyene gitmiş, düzenli beslenme spor ile fazlalıklarından kurtulmuştu.
Şimdilerde ise fit görünümüyle kendine hayran bırakan Mola'nın yıllar içindeki değişimi görenlere "yok artık" dedirtti.
38 yaşındaki oyuncu Mola, 10 kilo vererek 59 kiloya düştü.
Ezgi Mola kimdir?
29 Mart 1983 İstanbul doğumlu Ezgi Mola 38 yaşındadır.
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