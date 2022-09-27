Görmezden gelinince hazmedemedi! Metrelerce arkasından koştu, yakalayınca öldüresiye dövdü

Güvenlik görevlisi olarak çalışan Elizabeth Gomes isimli bir kadın işine gitmek için Queens'teki Howard Beach istasyonunda metrodan indi. Metroda kendisiyle konuşmaya çalışan evsiz bir adamı tersleyen kadın dehşeti yaşadı. İstasyonda yürüdüğü sırada Gomes’in terslediği evsiz adam Waheed Foster, kadının arkasından koşmaya başladı. Çevredekilerin engellemeye çalışmasına rağmen Foster genç kadına yetişmeyi başardı ve bir anda ona saldırdı. Yaşadığı olayın şokuyla ne yapacağını bilemeyen kadın, Foster’ın tekme ve yumruklarından korunmak için kendisini savunmaya çalıştı. Gomes’i yerde yarı baygın bir halde bırakarak olay yerinden kaçmaya çalışan Foster kısa sürede polis tarafından yakalandı.

İLK SUÇU DEĞİLMİŞ

41 yaşındaki Waheed Foster adlı zanlının, 1995 yılında henüz 14 yaşındayken büyükannesini döverek öldürmesinin ortaya çıkmasından sonra kabarık bir suç geçmişi olduğu ifade edildi. Newsday'in 1995'te bildirdiğine göre, ölüm anında büyükannesiyle birlikte yaşıyordu ve yaşlı kadının cinayetinden günler sonra polisler tarafından hikayesindeki tutarsızlıklarla karşı karşıya kaldığında tutuklanan Foster onu öldürdüğünü itiraf etti.

Cinayetten altı yıl sonra 21 yaşındaki kız kardeşini tornavidayla bıçakladığı için tutuklandığı ortaya çıktı. Foster’ın aynı zamanda 2010 yılında, yatarak tedavi gördüğü Creedmore Psikiyatri Merkezinde üç işçiye saldırmaktan tutuklandığı da bildirildi.