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  4. Göz gözü görmedi! Irak’taki kum fırtınasından inanılmaz görüntüler

Göz gözü görmedi! Irak’taki kum fırtınasından inanılmaz görüntüler

16.05.2022 11:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Irak’ta dün başlayan kum fırtınası ülkeyi etkisi altına aldı. Başkent Bağdat dahil olmak üzere Irak’ın pek çok bölgesini etkisi altına alan kum fırtınası hayatı adeta felç etti. Bağdat ve Necef'te uçuşlar askıya alınırken, başkent Bağdat'ta resmi tatil ilan edildi.

Irak’ta meydana gelen kum fırtınası dün akşam saatleri itibariyle başta Bağdat ve Necef kentleri olmak üzere ülke genelinde etkisini gösterdi. Görüş mesafesini önlemli oranda düşüren kum fırtınası günlük hayatı da olumsuz etkiledi. Bağdat ve Necef havalimanlarında uçuşlar askıya alırken, Irak Eğitim Bakanlığı Bağdat'ta okulların tatil edildiğini duyurdu.

İNANILMAZ GÖRÜNTÜLER

Irak’ın batısında sabaha karşı başlayan şiddetli kum fırtınası kısa sürede akşam saatlerine doğru başkent Bağdat ve diğer kentlere yayıldı.
Başkent Bağdat olmak üzere diğer kentlerde de yayılan yoğun kum fırtınası hayatı olumsuz etkiledi. Boğulma riski geçiren onlarca kişi hastanelere kaldırıldı. Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamada, ülke genelini kapsayan aşırı kum fırtınası nedeniyle okullar bugün tatil edildi.
Görüş mesafesini etkileyen kum fırtınası nedeniyle Bağdat ve Necef havalimanlarında uçuşlar askıya alındı.
Irak'ta geçtiğimiz Nisan ayında 5 defa meydana gelen kum fırtınası nedeniyle, 2 kez Uluslararası Bağdat Havalimanı ile Uluslararası Necef Havalimanı’nda uçuşlar askıya alınmıştı. (AA)
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Anahtar Kelimeler:
Irak
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