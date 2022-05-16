Göz gözü görmedi! Irak’taki kum fırtınasından inanılmaz görüntüler

Irak’ta meydana gelen kum fırtınası dün akşam saatleri itibariyle başta Bağdat ve Necef kentleri olmak üzere ülke genelinde etkisini gösterdi. Görüş mesafesini önlemli oranda düşüren kum fırtınası günlük hayatı da olumsuz etkiledi. Bağdat ve Necef havalimanlarında uçuşlar askıya alırken, Irak Eğitim Bakanlığı Bağdat'ta okulların tatil edildiğini duyurdu.

İNANILMAZ GÖRÜNTÜLER

Irak’ın batısında sabaha karşı başlayan şiddetli kum fırtınası kısa sürede akşam saatlerine doğru başkent Bağdat ve diğer kentlere yayıldı.

Başkent Bağdat olmak üzere diğer kentlerde de yayılan yoğun kum fırtınası hayatı olumsuz etkiledi. Boğulma riski geçiren onlarca kişi hastanelere kaldırıldı. Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamada, ülke genelini kapsayan aşırı kum fırtınası nedeniyle okullar bugün tatil edildi.

Görüş mesafesini etkileyen kum fırtınası nedeniyle Bağdat ve Necef havalimanlarında uçuşlar askıya alındı.