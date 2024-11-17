Grip olduğunu sandı hastaneye gitti... Gerçek sonradan ortaya çıktı! 10 dakikada çözümlendi

“ÖKSÜRÜRKEN, HAPŞIRIRKEN NEFESİM KESİLİYORDU”

Süreci anlatan Ömer Can, şunları söyledi: “Uzun bir seyahate çıktım. Seyahat dönüşü soğuk algınlığı gibi bir şey oldu. Omuzumdan bir ağrı başladı ve nefes alırken, öksürürken, hapşırırken nefesim kesiliyordu. Hastane aciline gittim, kist olduğunu söylediler ve burada Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ni önerdiler. Kistin ciğerden kalbe sıçramak üzere olduğunu söylediler. Hemen ameliyata alındım ve 1 günde sağlığıma kavuştum. Ben komple göğüs kısmımın açılacağını sanıyordum ve açıkçası korkmuştum. Küçük bir noktadan girildi ve bu kadar hızlı taburcu olacağını düşünmüyordum. Hocalarımdan Allah razı olsun.”