Güldür Güldür'ün Çiçek'i Açelya Topaloğlu'nun sevgilisi bakın kim çıktı! Meğer ekranlardan tanıdığımız...

Güldür Güldür Show'un Çiçek'i Açelya Topaloğlu, sezon arasının verilmesinin ardından soluğu tatilde aldı. 800 bine yaklaşan takipçi sayısına sahip olan Topaloğlu, sevgilisiyle olan fotoğrafını sosyal medya hesabında yayınladı. Bakın senelerdir ekrandan tanıdığımız o isim kimmiş...

GÜLDÜR GÜLDÜR'ÜN ÇİÇEK'İNİN SEVGİLİSİ BAKIN KİM ÇIKTI!

Senelerdir ekranda yer alan sevilen show programı Güldür Güldür'de önceki sezonlarda katılan ve Çiçek karakterini canlandıran Açelya Topaloğlu'nun özel hayatı sıkça merak ediliyor.

TATİL POZLARINA BEĞENİ YAĞDI 34 yaşında olan başarılı oyuncu, sosyal medyada da oldukça aktif ve 700 bini aşkın takipçiye sahip. Sezonun bitmesinin sonrasında tatile çıkan Açelya Topaloğlu'nun tatil pozlarına sevenlerinden binlerce beğeni ve yorum yağdı.

Fotoğraflarına yoğun ilgili gösterilen Topaloğlu, geçtiğimiz günlerde kim olduğu merak edilen sevgilisiyle aşk pozunu yayınladı ve böylece sevgilisinin kim olduğu da yanıt bulmuş oldu.

EKRANLARDAN TANIDIK BİR İSİM! Güzel oyuncunun sevgilisinin daha önce Medcezir ve Elimi Bırakma gibi dizilerde rol alan Kenan Acar olduğu ortaya çıktı.