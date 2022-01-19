Güldür Güldür’ün Hayati'si Mahir İpek’in eski eşi de çok ünlü bir oyuncuymuş!

Güldür Güldür Show adlı eğlence programında Hayati Bayat'ı canlandıran Mahir İpek, başarılı performansıyla adından söz ettiriyor. Kınalı Kar dizisi ile ilk kez televizyon ekranlarında izleyici karşısına çıkan oyuncunun özellikle aşk hayatı merak konusu oldu.

Ünlü oyuncunun bir dönem Kırgın Çiçekler, İki Aile, Issız Adam gibi yapımların yıldız ismiyle evli olduğunu öğrenen hayranları şaşkınlığını gizleyemedi.

Başarılı oyuncu, 1998-2018 yılları arasında, en az kendisi kadar yetenekli Veda Yurtsever İpek evliydi. Çiftin bu evlilikten Söz adında bir çocukları bulunmakta.