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  4. Güldür Güldür’ün Hayati'si Mahir İpek’in eski eşi de çok ünlü bir oyuncuymuş!

Güldür Güldür’ün Hayati'si Mahir İpek’in eski eşi de çok ünlü bir oyuncuymuş!

19.01.2022 08:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güldür Güldür Show adlı eğlence programında Hayati Bayat'ı canlandıran Mahir İpek, başarılı performansıyla dikkat çekiyor. Özel hayatıyla da merak konusu olan İpek'in bir dönem Kırgın Çiçekler, İki Aile, Issız Adam gibi yapımların yıldız ismiyle evli olduğunu duyunca şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Güldür Güldür Show adlı eğlence programında Hayati Bayat'ı canlandıran Mahir İpek, başarılı performansıyla adından söz ettiriyor. Kınalı Kar dizisi ile ilk kez televizyon ekranlarında izleyici karşısına çıkan oyuncunun özellikle aşk hayatı merak konusu oldu.

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Ünlü oyuncunun bir dönem Kırgın Çiçekler, İki Aile, Issız Adam gibi yapımların yıldız ismiyle evli olduğunu öğrenen hayranları şaşkınlığını gizleyemedi.

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Başarılı oyuncu, 1998-2018 yılları arasında, en az kendisi kadar yetenekli Veda Yurtsever İpek evliydi. Çiftin bu evlilikten Söz adında bir çocukları bulunmakta.

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ONLAR ESKİDEN EVLİYDİ

Pamela Spence katıldığı radyo programından bilinmeyen evliliğini açıkladı.

'O EVLENMEMİZİ ÇOK İSTİYORDU'

'O EVLENMEMİZİ ÇOK İSTİYORDU'
Yasemin Şefik'in "Yıllar önce bir evlilik yapmışsın" yorumu üzerine; "Evet 19 yaşımdaydım. Burak Sergen ile evlendim. O evlenmemizi çok istiyordu. Kısa süren bir evlilikti" dedi.

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