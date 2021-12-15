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Güldür Güldür'ün sevilen ismi Toygan Avanoğlu'nun eşi hem şarkıcı hem de oyuncu çıktı!

15.12.2021 10:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kadrosunda Onur Buldu, Alper Kul, Doğa Rutkay, Aziz Aslan gibi isimlerin yer aldığı Güldür Güldür Show adlı eğlence programının yeni sezonuna dahil olan Toygan Avanoğlu, Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinde canlandırdığı Sefer karakteriyle adını geniş kitlelere duyurmuştu. Her iki yapımda da sergilediği performansla büyük beğeni toplayan Avanoğlu'nun özel hayatı ise merak konusu oldu.

Güldür Güldür'ün Paşa'sı Toygan Avanoğlu'nun gözünden sakındığı eşi hem şarkıcı hem oyuncu çıktı! Güldür Güldür Show adlı eğlence programının yeni sezonuna dahil olan Toygan Avanoğlu'nun eşinin kim olduğunu duyunca şaştı kaldı.

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Şiva Behrouzfar Türk şarkıcı ve dizi oyuncusudur. 2015 yılında başladığı oyunculuk kariyerine 2016 yılında oyuncu olarak devam etti. Hem müzik kariyerini hem de oyunculuğunu kısa sürede zirveye taşıyan Şiva Behrouzfar en büyük çıkışını 2017 yapımı Yeni Gelin dizisinde Balım rolü ile gerçekleştirdi.

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Şiva Behrouzfar 20 Mayıs 1991 yılında Ankara’da dünyaya geldi. Aslen annesi Nevşehirli ve babası ise İranlıdır. Eğitim hayatı ve çocukluğu Ankara’da geçen Şiva Behrouzfar henüz 6 yaşında tiyatro eğitimi almaya başladı. Liseyi tamamladıktan sonra üniversite eğitimine Bilkent Üniversitesi Tiyatro Bölümü’nde eğitimine devam etti.

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Oyunculuk kariyerine 2015 yılında ilk kez “Küçük Ağa” dizisi ile adım attı. Daha sonra müzik kariyerine yöneldi. 2016 yılında “Cadı “ adlı maxi single çalışmasını müzikseverlerle buluşturdu. Oyunculuk eğitimlerini de öte yandan sürdürmeye devam etti.

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Osman Yağmurdereli Sanat Akademisi, Ayla Algan, Emre Kınay, Ritüel Sanat Merkezi Oyunculuk ve Dans Eğirim merkezi gibi çoklu alanlarda kamera önü ve temel oyunculuk eğitimleri aldı. 2017 yılında “Kabahat” isimli ikinci single çalışmasını hayranları ile buluşturdu.

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Ünlülerin eşleri

Çukur'un İdris Babası ile Fazilet Hanım'ın evli olduğunu biliyor muydunuz?

Çukur'un İdris Babası ile Fazilet Hanım'ın evli olduğunu biliyor muydunuz?
Magazin haberlerinde sürekli denk geldiğimiz, ışıltılı sanat dünyasının sansasyonel ünlüleri bir yana; bir de aşk ve evlilik hayatını göz önünde yaşamaya mesafeli duran, Türk halkının sevdiği ve merak ettiği isimler var. İşte televizyon dünyasının 11 sevilen ismi ve evlilikleri... Çukur dizisinde hayat verdiği 'İdris Koçavalı (İdris Baba)' karakteriyle yıldızı parlayan Ercan Kesal ile 'Fazilet Hanım ve Kızları'nın başrolü Nazan Kesal'ın gerçek hayatta evli olduklarını biliyor muydunuz? İşte iki usta oyuncunun evlilikleri, hayatları ve merak edilenleri....

Birçok projede yer alan Ercan Kesal şu sıalar Çukur dizisinin 'İdris Baba'sı olarak kariyerine devam ediyor.

Birçok projede yer alan Ercan Kesal şu sıalar Çukur dizisinin 'İdris Baba'sı olarak kariyerine devam ediyor.
59 yaşındaki usta oyuncu ile 2005 yılında dünyaevine girdiği ve şu sıralar 'Fazilet Hanım ve Kızları'ndan başrol oynayan Nazan Kesal'ın evliliğinden Poyraz adında bir çocukları dünyaya geldi. İşte iki oyuncu hakkında diğer bilgiler...

NAZAN KESAL KİMDİR?

NAZAN KESAL KİMDİR?
Asıl adı Nazan Kırılmış olan Kesal, 28 Mart 1969 tarihinde Manisa'nın Köprübaşı ilçesinde doğdu. İlkokul, ortaokul ve liseyi Salihli'de okudu. Salihli Ticaret Lisesi'nden mezun oldu. İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro - Oyunculuk bölümünde 1991 yılında mezun oldu. Beykent Üniversitesi Sinema TV bölümünde yüksek lisansını yaptı.

1996 - 2004 yılları arasında Diyarbakır Devlet Tiyatrosu'nda oyuncu ve yönetmen olarak görev yaptı.

1996 - 2004 yılları arasında Diyarbakır Devlet Tiyatrosu'nda oyuncu ve yönetmen olarak görev yaptı.
2004 başında Bursa Devlet Tiyarosu'na atanan sanatçı, Ankara Sanatevi Tiyatrosu, Tiyatro Ayna, Tiyatro İstanbul, Diyarbakır Sanat Merkezi gibi özel topluluklarda da çalıştı. 2015 yılında 'Delibal' adlı sinema filminde Çağatay Ulusoy, Leyla Lydia Tuğutlu, Hüseyin Avni Danyal, Nazan Kesal, Mustafa Avkıran, Laçin Ceylan, Bahtiyar Engin ile birlikte rol aldı. 2015 yılında "Analar ve Anneler" dizisinde Muazzez karakterini canlandırırken Sinem Kobal, Metin Akdüler, Hazar Ergüçlü, Okan Yalabık, Binnur Kaya, Burak Tamdoğan, Tansu Taşanlar, Ulaş Tuna Astepe ile birlikte rol aldı.

ÖDÜLLERİ

ÖDÜLLERİ
2006 - 43. Antalya Altın Portakal Film Festivali - En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Ödülü (İklimler) 2011 - 30. Uluslararası İstanbul Film Festivali - En İyi Kadın Oyuncu Ödülü (Saç) 2012 - 17.Sadri Alışık Ödülleri - En İyi Kadın Oyuncu (Saç) 2012 - 44.Siyad Türk Sineması Ödülleri - En İyi Kadın Oyuncu (Saç) 2014 - 25. Ankara Uluslararası Film Festivali - En İyi Kadın Oyuncu Ödülü (Daire)
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Güldür Güldür
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