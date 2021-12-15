Güldür Güldür'ün sevilen ismi Toygan Avanoğlu'nun eşi hem şarkıcı hem de oyuncu çıktı!

Güldür Güldür'ün Paşa'sı Toygan Avanoğlu'nun gözünden sakındığı eşi hem şarkıcı hem oyuncu çıktı! Güldür Güldür Show adlı eğlence programının yeni sezonuna dahil olan Toygan Avanoğlu'nun eşinin kim olduğunu duyunca şaştı kaldı.

Şiva Behrouzfar Türk şarkıcı ve dizi oyuncusudur. 2015 yılında başladığı oyunculuk kariyerine 2016 yılında oyuncu olarak devam etti. Hem müzik kariyerini hem de oyunculuğunu kısa sürede zirveye taşıyan Şiva Behrouzfar en büyük çıkışını 2017 yapımı Yeni Gelin dizisinde Balım rolü ile gerçekleştirdi.

Şiva Behrouzfar 20 Mayıs 1991 yılında Ankara’da dünyaya geldi. Aslen annesi Nevşehirli ve babası ise İranlıdır. Eğitim hayatı ve çocukluğu Ankara’da geçen Şiva Behrouzfar henüz 6 yaşında tiyatro eğitimi almaya başladı. Liseyi tamamladıktan sonra üniversite eğitimine Bilkent Üniversitesi Tiyatro Bölümü’nde eğitimine devam etti.

Oyunculuk kariyerine 2015 yılında ilk kez “Küçük Ağa” dizisi ile adım attı. Daha sonra müzik kariyerine yöneldi. 2016 yılında “Cadı “ adlı maxi single çalışmasını müzikseverlerle buluşturdu. Oyunculuk eğitimlerini de öte yandan sürdürmeye devam etti.

Osman Yağmurdereli Sanat Akademisi, Ayla Algan, Emre Kınay, Ritüel Sanat Merkezi Oyunculuk ve Dans Eğirim merkezi gibi çoklu alanlarda kamera önü ve temel oyunculuk eğitimleri aldı. 2017 yılında “Kabahat” isimli ikinci single çalışmasını hayranları ile buluşturdu.