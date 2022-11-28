Gülse Birsel’in yeni filmi Yılbaşı Gecesi’nin teaserı geldi! Oyuncu kadrosu resmen göz doldurdu

Senaryosunu Gülse Birsel’in kaleme aldığı ve yönetmen koltuğundan Ozan Açıktan’ın yer aldığı Yılbaşı Gecesi filminin oyuncu kadrosunda Alican Yücesoy, Alina Boz, Ayta Sözeri, Boran Kuzum, Büşra Pekin, Cengiz Bozkurt, Derya Karadaş, Emir Benderlioğlu, Fatih Artman, Gülse Birsel, İrem Sak, Kubilay Tunçer, Nazmi Sinan Mıhçı, Serkan Keskin, Şebnem Bozoklu, Zeynep Güngör yer alıyor.

YILBAŞI GECESİ FİLMİNİN KONUSU

Yılbaşı Gecesi, birbirleriyle asla bir araya gelmemesi gereken, ev sahibinin yakından tanımadığı komşularının bir arada olduğu, bir yılbaşı gecesinde yaşananları konu alıyor.