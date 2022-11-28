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  4. Gülse Birsel’in yeni filmi Yılbaşı Gecesi’nin teaserı geldi! Oyuncu kadrosu resmen göz doldurdu

Gülse Birsel’in yeni filmi Yılbaşı Gecesi’nin teaserı geldi! Oyuncu kadrosu resmen göz doldurdu

28.11.2022 17:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avrupa Yakası, Yalan Dünya, Jet Sosyete dizileri ve Aile Arasında filminin senaristi ve oyuncularından olan Gülse Birsel uzun süre sessizliğini “Yılbaşı Gecesi” filmiyle bozmaya hazırlanıyor. Aralık sonunda Disney Plus+’ta yayınlanması beklenen filmden ilk teaser geldi. Sosyal medyada kısa sürede ilgi çekmeyi başaran teaserda filmin oyuncu kadrosu göz doldurdu.

Senaryosunu Gülse Birsel’in kaleme aldığı ve yönetmen koltuğundan Ozan Açıktan’ın yer aldığı Yılbaşı Gecesi filminin oyuncu kadrosunda Alican Yücesoy, Alina Boz, Ayta Sözeri, Boran Kuzum, Büşra Pekin, Cengiz Bozkurt, Derya Karadaş, Emir Benderlioğlu, Fatih Artman, Gülse Birsel, İrem Sak, Kubilay Tunçer, Nazmi Sinan Mıhçı, Serkan Keskin, Şebnem Bozoklu, Zeynep Güngör yer alıyor.

YILBAŞI GECESİ FİLMİNİN KONUSU

KONUSU

Yılbaşı Gecesi, birbirleriyle asla bir araya gelmemesi gereken, ev sahibinin yakından tanımadığı komşularının bir arada olduğu, bir yılbaşı gecesinde yaşananları konu alıyor.

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Gülse Birsel yılbaşı gecesi

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