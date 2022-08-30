GÜNCELLEME - Adana'da DEAŞ soruşturmasında 5 şüpheli gözaltına alındı

Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik soruşturma kapsamında 5 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, geçmişte DEAŞ adına faaliyette bulundukları ileri sürülen 6 şüphelinin kentte olduğunu tespit etti.
Yabancı uyruklu zanlıların bulunduğu adreslere özel harekat polislerinin de desteğiyle operasyon düzenlendi.
Bazı polisler uzun namlulu silahlarla sokak giriş ve çıkışlarında önlem alırken TEM şubesi operasyon timi, evlerin kapılarını koçbaşıyla kırdı.
Evlerde arama yapan ekiplerin gözaltına aldığı 5 zanlı, Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.
Polis, 1 şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.
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