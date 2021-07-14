Güneşin Kızları dizisi hangi kanalda yayınlanacak? Güneşin Kızları hangi gün ve saat kaçta?

Bir zamanlara damga vuran dizi Güneşin Kızları yeniden yayınlanacak. Ünlü oyuncu Hande Erçel, Güneşin Kızları dizisiyle adını geniş kitlelere duyurmuş ve çıkış yakalamıştı. Dizinin başrollerinde Hande Erçel, Emre Kınay, Evrim Alasya gibi başarılı oyuncular yer alıyor.
Güneşin Kızları ne zaman yayınlanacak?
Güneş'in Kızları dizisinin yönetmeni Sadullah Celen, senaristi ise İnci Gündoğdu ve İsmail Gündoğdu'dur.
Birçok genç oyuncu, Güneşin Kızları dizisi ile adını geniş kitlelere duyurmayı başarmıştır.
Güneşin Kızları dizisi 6 sene önce Kanal D ekranlarında yayınlanmaya başladı ve seyirciler tarafından büyük ilgi ile takip edildi.
Söz konusu dizi bugünden itibaren hafta içi her gün 11.00'da eski bölümleriyle Kanal D ekranlarında yayınlanacak.
Güneşin Kızları dizisinde İrem Helvacıoğlu, Tolga Sarıtaş, Berk Atan, Burcu Özberk ve Hande Erçel'in performansları dikkat çekti. Bahsi geçen oyuncular, Güneşin Kızları dizisi sayesinde ün kazandı.
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