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Güven Kıraç pavyona gidip kurtlarını döktü! İnci Taneleri'ndeki o sahne sosyal medyayı salladı! 'Tarla satan dayı dansı'

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
09.02.2024 10:40 | Son Güncelleme:
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Yayınlandığı ilk günden bu yana büyük bir ilgiyle izlenen İnci Taneleri dizisindeki pavyon sahneleri sosyal medyanın gündeminden düşmüyor. Dizinin son bölümüne Güven Kıraç'ın pavyona gidip kurtlarını döktüğü anlar damga vurdu. O sahneye 'Tarla satan dayı dansı' gibi yorumlar yapıldı.

Yılmaz Erdoğan’ın kaleminden çıkan ve başrolünü oynadığı İnci Taneleri dizisi tanıtımları ve yeni bölümleriyle gündemden düşmüyor. Her sahnesi olay olan diziye bu defa Güven Kıraç'ın pavyondaki dans sahnesi damga vurdu.

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O SAHNE GÜNDEM OLDU

Dizide Yılmaz Erdoğan’ın hayat verdiği Azem Yücedağ karakterinin en yakın arkadaşı olan Kasım karakterini canlandıran Güven Kıraç pavyona gidip kurtlarını döktü.
Usta oyuncunun pavyondaki o sahnesi sosyal medyanın gündemine oturdu.
Güven Kıraç'a; 'Tarla satan dayı', 'Helal olsun be', 'Nasıl da güzel oynamış', 'Resmen döktürmüş' gibi yorumlar yapıldı.
Yayınlanan tüm tanıtımlarıyla büyük ses getiren İnci Taneleri hem hikayesiyle hem de güçlü oyuncu kadrosuyla büyük ilgi topladı.
BKM imzalı “Yılmaz Erdoğan’dan İnci Taneleri” dizisinin güçlü oyuncu kadrosunda Yılmaz Erdoğan ile birlikte Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka, Güven Kıraç ve Yasemin Baştan yer alıyor.
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Güven Kıraç İnci Taneleri ele
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