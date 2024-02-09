Güven Kıraç pavyona gidip kurtlarını döktü! İnci Taneleri'ndeki o sahne sosyal medyayı salladı! 'Tarla satan dayı dansı'

Yılmaz Erdoğan’ın kaleminden çıkan ve başrolünü oynadığı İnci Taneleri dizisi tanıtımları ve yeni bölümleriyle gündemden düşmüyor. Her sahnesi olay olan diziye bu defa Güven Kıraç'ın pavyondaki dans sahnesi damga vurdu.



O SAHNE GÜNDEM OLDU

Dizide Yılmaz Erdoğan’ın hayat verdiği Azem Yücedağ karakterinin en yakın arkadaşı olan Kasım karakterini canlandıran Güven Kıraç pavyona gidip kurtlarını döktü.

Usta oyuncunun pavyondaki o sahnesi sosyal medyanın gündemine oturdu.

Güven Kıraç'a; 'Tarla satan dayı', 'Helal olsun be', 'Nasıl da güzel oynamış', 'Resmen döktürmüş' gibi yorumlar yapıldı.

Yayınlanan tüm tanıtımlarıyla büyük ses getiren İnci Taneleri hem hikayesiyle hem de güçlü oyuncu kadrosuyla büyük ilgi topladı.