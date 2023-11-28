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    4. Güzelleşmek için bıçak altına yattı! Yüz dolgusu burnunu yaktı... "Burnumdan et parçasının koptuğunu hissettim"

    Güzelleşmek için bıçak altına yattı! Yüz dolgusu burnunu yaktı... "Burnumdan et parçasının koptuğunu hissettim"

    28.11.2023 11:14 | Son Güncelleme:
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    52 yaşındaki Krysta Carson güzelleşmek için bıçak altına yattı ve yanlış uygulanan kozmetik dolgu maddesinin kurbanı oldu. Amerika Birleşik Devletleri'nin Washington eyaletinde yaşayan 52 yaşındaki kadın prosedürün burunun düşmesine neden olduğunu dile getirirken yaşadığı travmatik durumdan söz ederek, "Herkesin başına gelebilir" diyerek uyarıda bulundu.

    Amerika Birleşik Devletleri'nin Washington eyaletinde yaşayan 52 yaşındaki Krysta Carson isimli bir kadın 2015 yılında gülümseme çizgilerine yıllık enjeksiyonlar yaptırarak kozmetik prosedür yolculuğuna başladı. Son yüz dolgusu işleminden sonra kabusun başladığını ifade eden Carson, "Eve döndüğümde uyuşma, karıncalanma hissi ve kelimeleri geveleyerek söyleme gibi ilginç semptomlar yaşamaya başladım. Cerrahın ofisini aradım ve bana hemen gelmemi söyledi. Doktor durumun kötüleşeceğini söylemeden bana bir merhem vererek yolladı. Ertesi gün ise sol burun deliğimin tamamı koptu ve küçük bir et parçasıyla orada sallanıyordu. Sol geniz yolumun tamamı ve ağzımın içi de buna benziyordu ve sanki yanıyormuş gibi hissettim" dedi.

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    Başarısız dolgu infüzyonu, enjekte edilen sıvının cilde giden oksijeni ve besin maddelerini kestiği bir damar tıkanıklığına neden olmuştu. Yaralanmanın ardından Carson'ın ağzı şişerek kapandı ve bu durum yemek yiyememesine neden oldu. Genç kadın 30 günde tam 30 kilo verdi.
    Yüzünü gerçek anlamda kaybetmekten endişe duyduğunu dile getiren Carson çareyi başka bi doktora gitmekte buldu. Estetik prosedür kurbanı olan kadın, "Bandajlarımı çıkardı ve bana bir ayna verdi. Burnumun eski haline dönmesinin mümkün olmadığını söyleyince hayla kırıklığı yaşadım. Tam zamanlı olarak işe dönemedim çünkü eksik burun deliğim ve büzüşmüş burun geçişim nedeniyle solunum sorunları yaşıyorum" dedi.
    İki yıldır sahte burun takarak hayatını normal bir hale getirmeye çalıştığını söyleyen Carson, "Protezler olmasaydı tüm bunlardan nasıl kurtulurdum bilmiyorum.Yüzümün yanmasına, erimesine ve düşmesine tanık olmak bir miktar travma sonrası stres bozukluğuna neden oldu" ifadelerini kullandı.
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    Anahtar Kelimeler:
    amerika birleşik devletleri estetik
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