Hababam Sınıfı Merhaba filmi nerede çekildi? Hababam Sınıfı Merhaba konusu nedir, oyuncuları kimler?

Efsane Türk filmi serisi Hababam Sınıfı geleneğinin sürmesini sağlayan ve yeni kadroyla çekilen Hababam Sınıfı Merhaba filmi, bu akşam televizyon ekranlarında yayınlanacak. Peki Hababam Sınıfı Merhaba filmi nerede ve ne zaman çekildi, konusu nedir?

Hababam Sınıfı Merhaba filmi nerede çekildi?

Mehmet Ali Erbil, Şafak Sezer ve Mehmet Ali Alabora gibi oyuncuların rol aldığı Hababam Sınıfı Merhaba filminin çekim yeri ve zamanı merak konusu oldu.

Nerede ve ne zaman çekildi? Bu akşam saat 22:00'da FOX TV ekranlarında yayınlanacak olan Hababam Sınıfı Merhaba filminin çekimleri 2003 yılında tamamlanmıştır. 2004 senesinde beyaz perdede yayınlanan filmin Adile Sultan Kasrı’nda çekildiği bilinmekte.

Konusu nedir? Özel Çamlıca Lisesi'nde süren eğitimi konu alan filmde okul sahibi Muharrem Gürses vefat etmiş, okul ise oğlu Deli Bedri'nin yönetimine kalmıştır. Hababam geleneğini devam ettirmek isteyen öğrenciler ise, hocalarına ve okul idaresine zor anlar yaşatmaktadır.

Bu durumu fırsat olarak gören Deli Bedri, okulu kat karşılığı bir müteahite satıp yerine ise plaza yapılmasını planlamaktadır. Bedri'nin bu hayalinden haberdar olan okul müdiresi Fatoş Hoca okulun satılma bahanesi olan Hababam Sınıfı ile mücadele edebilmek için eski Hababamcıları göreve çağırmaya karar verir.