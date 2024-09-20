Hadise Milano Moda Haftası'nda yerini aldı! Defile izlemeye siyahlar içinde gitti! Tarzına beğeni yağdı

MYNET-Son dönemde oyunculuğa merak salan Hadise sahne dansları, şovları, iddialı kostümleri ve özel hayatıyla gündemden düşmüyor. Her adımı adeta olay olan ünlü isim şimdi de Milano Moda Haftası'ndaki yerini aldı. Önceki İçerik Sonraki İçerik

TARZI ÇOK BEĞENİLDİ

Moda Haftası'ndaki defileleri izlemeye giden Hadise'nin siyahlar içindeki hali çok beğenildi.

Ünlü isim siyah bol pantolon ve siyah gömlek kombinini siyah kemeri, siyah çantası ve siyah güneş gözlükleri ile tamamladı.

Saçlarını da sade bir şekilde toplayan ünlü ismin abartıdan uzak hali takipçilerinden tam not aldı.

Hadise'nin son pozları kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.