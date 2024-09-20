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  4. Hadise Milano Moda Haftası'nda yerini aldı! Defile izlemeye siyahlar içinde gitti! Tarzına beğeni yağdı

Hadise Milano Moda Haftası'nda yerini aldı! Defile izlemeye siyahlar içinde gitti! Tarzına beğeni yağdı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
20.09.2024 12:34
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Özel hayatı, açıklamaları ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen ünlü şarkıcı Hadise bu defa Milano Moda Haftası'nda yerini aldı. Defile izlemeye giden ünlü ismin siyahlar içerisindeki hali takipçilerinden tam not aldı. Hadise'nin son pozları kısa sürede beğeni yağmuruna tutuldu.

MYNET-Son dönemde oyunculuğa merak salan Hadise sahne dansları, şovları, iddialı kostümleri ve özel hayatıyla gündemden düşmüyor. Her adımı adeta olay olan ünlü isim şimdi de Milano Moda Haftası'ndaki yerini aldı.

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TARZI ÇOK BEĞENİLDİ

Moda Haftası'ndaki defileleri izlemeye giden Hadise'nin siyahlar içindeki hali çok beğenildi.
Ünlü isim siyah bol pantolon ve siyah gömlek kombinini siyah kemeri, siyah çantası ve siyah güneş gözlükleri ile tamamladı.
Saçlarını da sade bir şekilde toplayan ünlü ismin abartıdan uzak hali takipçilerinden tam not aldı.
Hadise'nin son pozları kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

YORUM YAĞDI

YORUM YAĞDI
Ünlü isme sosyal medyada; 'sade ama şık', 'harika görünüyor', 'şimdiye kadarki en havalı hali', 'çok cool görünüyor' gibi yorumlar yapıldı.
Anahtar Kelimeler:
Hadise Milano
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