Hadise yazı geri getirdi! O detaya yorum yağdı

Ebru Gündeş ile arkadaş olduğu dönemde Reza Zarrab ile birlikte olduğu iddia edilen ve bazı mesajları ifşa olan Hadise son günlerde gündemde. Hakkında pek çok iddia olan Hadise mesajları sonrası sessizliğe bürünmüştü.

Sosyal medya paylaşımlarına ağırlık veren Hadise, son paylaşımıyla bir kez daha kendine hayran bıraktı.



Günlerdir pek çok iddiayla anılan Hadise hayatına devam ediyor. Son olarak gğüs dekolteli elbisesiyle verdiği pozları paylaşan Hadise'ye yorum yağdı.



Makyajsız haliyle dikkat çeken Hadise'ye pek çok takipçisi, 'Makyajsız daha güzelsin', 'Bebek gibisin' şeklinde yorumlarda bulundu.

Dakikalar içinde binlerce beğeni alan paylaşıma Hadise, 'Herkese iyi haftalar' notunu düştü.