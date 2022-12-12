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Hadise yazı geri getirdi! O detaya yorum yağdı

12.12.2022 13:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son günlerde Mehmet Dinçer'le boşanması ve Reza Zarrab ile mesajlaştığı yönündeki iddialarla gündeme gelen Hadise sosyal medyada yeni bir paylaşım yaptı. Hadise'nin göğüs dekolteli paylaşımına yorum yağdı.

Ebru Gündeş ile arkadaş olduğu dönemde Reza Zarrab ile birlikte olduğu iddia edilen ve bazı mesajları ifşa olan Hadise son günlerde gündemde. Hakkında pek çok iddia olan Hadise mesajları sonrası sessizliğe bürünmüştü.

Sosyal medya paylaşımlarına ağırlık veren Hadise, son paylaşımıyla bir kez daha kendine hayran bıraktı.

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Günlerdir pek çok iddiayla anılan Hadise hayatına devam ediyor. Son olarak gğüs dekolteli elbisesiyle verdiği pozları paylaşan Hadise'ye yorum yağdı.
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Makyajsız haliyle dikkat çeken Hadise'ye pek çok takipçisi, 'Makyajsız daha güzelsin', 'Bebek gibisin' şeklinde yorumlarda bulundu.

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Dakikalar içinde binlerce beğeni alan paylaşıma Hadise, 'Herkese iyi haftalar' notunu düştü.

ÜNLÜ İSİMLERİN MAKYAJSIZ HALLERİ

Serap Paköz

Serap Paköz

Öykü Baştaş

Öykü Baştaş
Öykü Baştaş
Nil Karaibrahimgil
Sinem Kobal
Ebru Gündeş
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Hadise Ebru Gündeş mehmet dinçer hadise hayatı

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