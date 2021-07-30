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Hakan Ural kimdir? Hakan Ural kaç yaşında ve evli mi?

30.07.2021 13:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyanın gündeminde yer alan Hakan Ural, vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Yaptıkları ve söyledikleriyle her zaman gündeme gelen Ural, Twitter’da TT listesine girdi. Bu gelişmeden sonra ise birçok kişi Hakan Ural hakkında araştırma yapmaya başladı. Hakan Ural’ın hayatına dair birçok çarpıcı gerçek bulunurken, bir dönem Sibel Can ile evli olduğunu da bilmeyen yoktur. İşte Hakan Ural hakkında bilinmeyenler…

Hakan Ural, söyledikleri ve yaptıklarıyla magazin gündeminde yer almaya devam ederken, bu sefer de sosyal medyanın gündemine girdi. Kanal D ekranlarında izleyici ile buluşan Neler Oluyor Hayatta programını Nur Tuğba Algül ile birlikte sunan Hakan Ural kimdir?

Hakan Ural kimdir?

Hakan Ural, 2 Ocak 1968 tarihinde İstanbul’da doğdu.
Annesi Ceyhan Cem, babası şarkıcı Selçuk Ural'dır. Annesi ve babası hiç evlenmedi. Babası, 16 yaşına kadar çocuğu olduğunu kabul etmedi ancak Ural, 17 yaşına geldiğinde babasının velayetine geçti.
Ceyhan Cem'in iddiasına göre Selçuk Ural kendisinden bir çocuğu olmasını ve evlenmek istediğini söylemiştir. Selçuk Ural ise o esnada modacı Canan Yaka ile evliliğe giden bir ilişki içindedir.
Çocukluğunda ayakkabı boyayan Ural, elektrikçide de çalıştı, su da sattı. 16 yaşında mankenlik yapmaya başlayan Ural, ardından Yeşilçam’dan üst üste teklifler almaya başladı.
Fakat okulu nedeniyle Amerika’ya gitti daha sonra geri döndü.
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Anahtar Kelimeler:
Hakan Ural Sibel Can Nur Tuğba Algül
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