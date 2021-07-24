Halil Sezai kimdir? Halil Sezai kaç yaşında ve nereli? Neden Twitter'da TT oldu?

Twitter'da TT olan Halil Sezai'nin kim olduğu araştırılmaya başlandı. Halil Sezai Türk oyuncu, şarkıcı, besteci ve söz yazarıdır. Halil Sezai Paracıkoğlu adıyla da bilinir. Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünü bitirdi. 2012 yılında Kral TV Müzik Ödülleri'nde "En İyi Çıkış Yapan Sanatçı Ödülü"nü aldı.