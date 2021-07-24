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Halil Sezai kimdir? Halil Sezai kaç yaşında ve nereli? Neden Twitter'da TT oldu?

24.07.2021 19:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü şarkıcı Halil Sezai 67 yaşındaki komşusunu dövdüğüne ilişkin sarf ettiği cümlelerle gündeme geldi. Twitter'da TT olan Halil Sezai, darp ettiği komşusu için "hak etti" dedi. Bunun ardından Halil Sezai'nin kim olduğu, nereli olduğu ve kaç yaşında olduğu araştırılmaya başlandı. Halil Sezai oyuncu, şarkıcı, söz yazarı, besteci ve yapımcıdır.

Twitter'da TT olan Halil Sezai'nin kim olduğu araştırılmaya başlandı. Halil Sezai Türk oyuncu, şarkıcı, besteci ve söz yazarıdır. Halil Sezai Paracıkoğlu adıyla da bilinir. Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünü bitirdi. 2012 yılında Kral TV Müzik Ödülleri'nde "En İyi Çıkış Yapan Sanatçı Ödülü"nü aldı.

Halil Sezai kimdir?

6 Ağustos 1979 Eskişehir doğumlu Halil Sezai 41 yaşında. Halil Sezai Paracıkoğlu adıyla da bilinir. Sezai'nin, babasının ailesi Bulgaristan’ın Pazarcık ilinin Paracık köyündendir. Sezai, soyadını buradan almaktadır.
Sezai Eskişehir Atatürk Lisesini bitirdi. 2003'te Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünden mezun oldu.
Sezai, 2012'de Kral TV Müzik Ödülleri'nde "En İyi Çıkış Yapan Sanatçı Ödülü"nü aldı. 2011'de İncir Reçeli filmi vizyona girdi. 2014'te de serinin devam filmi olan İncir Reçeli 2 filmiyle kamera karşısına geçti.
Sezai 2014 tarihli "Çilek" filminin yapımcılığını üstlendi. Yapışık Kardeşler filminde İmam rolünü canlandırdı.

HALİL SEZAİ ŞARKILARI

HALİL SEZAİ ŞARKILARI
İşte Halil Sezai'nin şarkılarının bazıları: İsyan, Paramparça, Galata, Kafası Kendinden Bile Güzel, Duyanlara Duymayanlara, Sonbahar, Yangın Var, Olsun, Yanıma Gel...
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Halil Sezai
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