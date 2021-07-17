MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Hamdi Alkan'ın eşi şarkıcı Selen Görgüzel'den bikinili meydan okuma

Hamdi Alkan'ın eşi şarkıcı Selen Görgüzel'den bikinili meydan okuma

17.07.2021 08:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oyuncu ve yapımcı Hamdi Alkan'la evli olan Selen Görgüzel Alkan, Bodrum'da tatil yapıyor. Paylaştığı bikinili fotoğraflarla genç kızlara taş çıkaran şarkıcı, adeta Instagram'da meydan okudu.

Selen Görgüzel Alkan, genç kızlara taş çıkardı. 42 yaşındaki şarkıcı, tatilde paylaştığı karelerle olay yarattı.

SELEN GÖRGÜZEL GENÇ KIZLARA TAŞ ÇIKARDI

Görgüzel, beyaz bikinisiyle çektirdiği iki kareyi Instagram'dan yayınladı.
Şarkıcı pozlara, "Vücudum, benim işim" diye yazdı. Kısa sürede yüzlerce beğeni alan Görgüzel'in fit vücudu ve güzelliği dikkat çekti. Bodrum'da tatilde olan şarkıcı, geçtiğimiz günlerde de siyah bikinisiyle övgü almıştı.
Görgüzel, tatilin ilk günlerinde ise sarı bikinisiyle gündem olmuştu. Genç meslektaşlarına taş çıkaran şarkıcı, sevenleri ve hayranlarından övgüler alıyor.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Instagram
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Büyükşen çifti cinayetinde sır perdesi aralandı! İtiraf ettiler

Büyükşen çifti cinayetinde sır perdesi aralandı! İtiraf ettiler

Yeni evli çiftin 'düğün masrafları' kavgası kamerada

Yeni evli çiftin 'düğün masrafları' kavgası kamerada

İşte Türkiye'nin en değerli il ve ilçeleri

İşte Türkiye'nin en değerli il ve ilçeleri

Sosyal medya paylaşımı ortalığı yıktı geçti

Sosyal medya paylaşımı ortalığı yıktı geçti

Transfer belgesi ortaya çıktı! Altay'a İtalyan devinden teklif

Transfer belgesi ortaya çıktı! Altay'a İtalyan devinden teklif

Gaspçılara direnen çalışanlarına 10'ar bin dolar ödül verdi

Gaspçılara direnen çalışanlarına 10'ar bin dolar ödül verdi

İlginizi Çekebilir

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.