Hamdi Alkan'ın eşi şarkıcı Selen Görgüzel'den bikinili meydan okuma

Şarkıcı pozlara, "Vücudum, benim işim" diye yazdı. Kısa sürede yüzlerce beğeni alan Görgüzel'in fit vücudu ve güzelliği dikkat çekti. Bodrum'da tatilde olan şarkıcı, geçtiğimiz günlerde de siyah bikinisiyle övgü almıştı.