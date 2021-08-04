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  4. Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan'dan beklenmedik çıkış! "Babamdan torpilim yok"

Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan'dan beklenmedik çıkış! "Babamdan torpilim yok"

04.08.2021 10:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İtalya'da oyunculuk eğitimi alan ve önümüzdeki ay mezun olmaya hazırlanan Zeynep Alkan, Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı.

Hem Türkiye'de hem de yurt dışında oyunculuk yapmak istediğini söyleyen Alkan, babası Hamdi Alkan'dan torpili olmadığını da ifade etti.

"BABAMDAN TORPİLLİ DEĞİLİM"

Nişantaşı'nda görüntülenen ve gazetecilerle sohbet eden Zeynep Alkan, "Her girdiğim işte seçmelere katıldım. Kimse kimsenin kızını yeteneği yoksa kadroya almaz." dedi. İtalya'da eğitim aldığını ve önümüzdeki ay mezun olacağını söyleyen Alkan, "Oyunculuk ve komünikasyon okudum, çift anadal yaptım. Artık diplomamı alnıma yapıştırarak yürümeyi planlıyorum." şeklinde espri yaptı.
Paylaştığı spor yaptığı videolarıyla sosyal medyada dikkat çeken genç oyuncu, bir dönem bacaklarıyla çok fazla ağırlık kaldırdığını ve babasının kendisine 'Roberto Carlos' diye seslendiğini de anlattı.
Paylaştığı gönderilerinden sonra olumsuz yorumlar alan Alkan, önümüzdeki günlerde hesabını kapatacağını ifade etti.

"KAPATMAYI DÜŞÜNÜYORUM"

"KAPATMAYI DÜŞÜNÜYORUM"
Sosyal medyada herkesin birbirini kandırdığını dile getiren Zeynep Alkan, "Kardiyo ve lifting dersleri alıyorum. Bacakta doksan kilo itebiliyorum. Babam, 'Yeter artık, Roberto Carlos bacaklı oldun.' diyordu.
Güzel gözükmeye çalışmak gibi derdim yok. Hayatım nasılsa onu paylaşıyorum. Sosyal medya dediğimiz şey kimsenin gerçek hayatı değil ki... Herkes en iyi, güzel halini, en fit halini paylaşıyor. Kendimizi kandırıyoruz orada, bir similasyon gibi. Bunları görüp, kırılıp yorum yazıyor olabilirler. Sosyal medyaya inanmamak gerekiyor. Ben de işime başladığımda uzaklaşıp, kapatmayı düşünüyorum." dedi.
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Hamdi Alkan Zeynep Alkan
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