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Hande Ataizi'nin sevgilisi Dinç Aydoğdu kimdir? Dinç Aydoğdu ne iş yapıyor?

07.07.2021 12:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uzun bir aranın ardından Camdaki Kız adlı dizi ile izleyici karşısına çıkan ünlü oyuncu Hande Ataizi, tatil sezonunu sevgilisi Dinç Aydoğdu ile açtı. Kendisinden yaşça küçük sevgilisi ile boy gösteren Ataizi'nin sevgilisi Dinç Aydoğdu kimdir? Dinç Aydoğdu ne iş yapıyor? Detaylar haberimizde...

Bir dönem rol aldığı Ruhsar, Mum Kokulu Kadınlar, Melekler Evi ve Kaldırım Çiçeği gibi yapımlar ile 90'lı yıllara damgasını vuran başarılı oyuncu Hande Ataizi, sosyal medya hesabından yayınladığı son fotoğraf ile gündeme geldi. Kendisinden yaşça küçük Dinç Aydoğdu ile aşk yaşayan Ataizi'nin sevgilisi merak konusu oldu. Peki Hande Ataizi'nin sevgilisi Dinç Aydoğdu kimdir? Dinç Aydoğdu ne iş yapıyor? İşte ayrıntılar...

Dinç Aydoğdu kimdir?

Hande Ataizi'nin geçtiğimiz yıllarda oğlu Leon'un babası Benjamin Harvey ile yolunu ayırmasının ardından gönlünü kaptırdığı Dinç Aydoğdu merak konusu oldu.
Ünlü oyucunun, yaklaşık 3 yıldır birlikte olduğu Dinç Ayoğlu, 1994 yılında dünyaya gelmiştir.
Marmara Spor Akademisi antrenörlük bölümünde eğitimini tamamlamıştır. Bunun yanı sıra oyunculukta yapmaktadır.
Oyunculuk eğitimlerini ise Craft oyunculuk atölyesi ve Müjdat Gezen Konservatuvarında tamamlamıştır.
Leonce ve Lena ile Don'un Bir Günü oyunlarında rol alan Aydoğdu, sinemaya ilk adımını ise Kelebeğin Ömrü ve Mevsim Kıştan Öte filmleri ile attı.
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Anahtar Kelimeler:
Hande Ataizi
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