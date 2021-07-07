Bir dönem rol aldığı Ruhsar, Mum Kokulu Kadınlar, Melekler Evi ve Kaldırım Çiçeği gibi yapımlar ile 90'lı yıllara damgasını vuran başarılı oyuncu Hande Ataizi, sosyal medya hesabından yayınladığı son fotoğraf ile gündeme geldi. Kendisinden yaşça küçük Dinç Aydoğdu ile aşk yaşayan Ataizi'nin sevgilisi merak konusu oldu. Peki Hande Ataizi'nin sevgilisi Dinç Aydoğdu kimdir? Dinç Aydoğdu ne iş yapıyor? İşte ayrıntılar...