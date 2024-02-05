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  4. Hande Erçel'in şıklığı pahalıya patladı! Tarzının fiyatı dudak uçuklattı

Hande Erçel'in şıklığı pahalıya patladı! Tarzının fiyatı dudak uçuklattı

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
05.02.2024 10:36 | Son Güncelleme:
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Bir yıldır iş insanı Hakan Sabancı ile aşk yaşayan oyuncu Hande Erçel, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor. Oyuncu bu kez İngiltere'de çekilen pozlarını peş peşe paylaştı. Erçel'in paylaşımı 1 milyondan fazla beğeniye ulaşırken; tarzının bedeli de ortaya çıktı.

Hande Erçel, en son Burak Deniz ile birlikte rol aldığı projeyle ekranlara gelmişti. Oyuncu tüm yazı yurt dışında tatil yaparak geçirdi.

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TARZININ BEDELİ DUDAK UÇUKLATTI

Ünlü oyuncu Hande Erçel, Hakan Sabancı'yla yaşadığı aşk ve sosyal medyadaki paylaşımlarıyla gündemden düşmüyor.

Erçel ve sevgilisi Hakan Sabancı sık sık yurtdışına seyahat ediyor. Oyuncu seyehatlerde çektikleri fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşıyor.

Tüm yazı birlikte yurt dışında tatil yaparak geçiren ikiliden Erçel, son olarak 31.7 milyon takipçisi bulunan Instagram sayfasından yaptığı bir paylaşımla adından söz ettirdi.

Londra'da çekilmiş karelerini peş peşe yayınlayan oyuncu, tarzıyla kısa sürede gündem olmayı başardı. Paylaşımına adeta beğeni ve yorum yağdı.

Takipçileri, oyuncuya; "Çok güzelsin", "Tarz denince de Hande Erçel akıllara gelir", "Bu ne güzellik ya?" gibi yorumlar yaptı.

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