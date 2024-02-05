Hande Erçel'in şıklığı pahalıya patladı! Tarzının fiyatı dudak uçuklattı

Hande Erçel, en son Burak Deniz ile birlikte rol aldığı projeyle ekranlara gelmişti. Oyuncu tüm yazı yurt dışında tatil yaparak geçirdi.
Ünlü oyuncu Hande Erçel, Hakan Sabancı'yla yaşadığı aşk ve sosyal medyadaki paylaşımlarıyla gündemden düşmüyor.
Erçel ve sevgilisi Hakan Sabancı sık sık yurtdışına seyahat ediyor. Oyuncu seyehatlerde çektikleri fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşıyor.
Tüm yazı birlikte yurt dışında tatil yaparak geçiren ikiliden Erçel, son olarak 31.7 milyon takipçisi bulunan Instagram sayfasından yaptığı bir paylaşımla adından söz ettirdi.
Londra'da çekilmiş karelerini peş peşe yayınlayan oyuncu, tarzıyla kısa sürede gündem olmayı başardı. Paylaşımına adeta beğeni ve yorum yağdı.
Takipçileri, oyuncuya; "Çok güzelsin", "Tarz denince de Hande Erçel akıllara gelir", "Bu ne güzellik ya?" gibi yorumlar yaptı.