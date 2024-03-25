Hande Sarıoğlu arkadaşı Aleyna'nın Yunus Emre ile samimi hallerine kızdı! "Rahatsız olmaya başladım"

Döndü dolaşıldı her bölümde biz Yunus Emre ile Aleyna'nın aralarındaki cilveleşme ve teması izler hale dönüştürüldük. Ben arkadaşım olarak burada sonuna kadar kendisinin bu gibi bir şeyi düşünemeyeceğini... Aleyna'dan Yunus Emre benim arkadaşım, açıklaması gelebilir." ifadelerini kullandı.