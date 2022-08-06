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  4. Hannah Dodd 'Bridgerton' setinde görüldü! İşte yeni sezondan kamera arkası görüntüleri

Hannah Dodd 'Bridgerton' setinde görüldü! İşte yeni sezondan kamera arkası görüntüleri

06.08.2022 11:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Bridgerton" hayranları, gelecek yıl 3. Sezonun çıkmasını beklerken ilgi çeken bir gelişme yaşandı.

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de ilgiyle izlenen Netlix dizisi Bridgerton'ın yeni sezon çekimleri devam ediyor.

SEKS SAHNELERİ TARTIŞMA YARATMIŞTI

Sevilen dizinin oyuncu kadrosunun tam dönem kostümlü yeni set fotoğrafları yayınlandı.
İngiltere'nin yeni dönme ünlü oyuncularından biri olan Hannah Dodd'ın diziye dahil olması dikkatlerden kaçmadı.
Genç oyuncu, Jonathan Bailey, Simone Ashley, Luke Newton, Luke Thompson ve daha fazlasıyla birlikte görüldü.

3. SEZON KONUSU

3. SEZON KONUSU
Yeni sezonda Colin ve Penelope arasındaki romantizme odaklanacak olan dizi, doğrudan Julia Quinn'in dördüncü romanı Romancing Mister Bridgerton'dan (Rüyalar Gerçek Olsa) ilham alacak.
Bu da Benedict Bridgerton'ın (Luke Thompson) aşk hikâyesini atladıkları anlamına geliyor.
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bridgerton
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