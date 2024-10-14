Hasan Can Kaya'da konuğun anlattıklarını duyan Berrak Tüzünataç şoke oldu! "Sevgilimin annesi bornozuyla gelip..."

Genç adam "Burada büyük bir itiraf var, annesi ilişkimizi biliyordu. Ben öğrenciyim o hemşire annesi de biliyor. Bir gün o çalışırken annesi beni çağırdı bir gittim bornozla karşıma çıktı" deyince Hasan Can Kaya şaşırdı ve "Annesi mi? Bir dakika durun ben dilimi yuttum" dedi.