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  4. Hasan Can Kaya'da konuğun anlattıklarını duyan Berrak Tüzünataç şoke oldu! "Sevgilimin annesi bornozuyla gelip..."

Hasan Can Kaya'da konuğun anlattıklarını duyan Berrak Tüzünataç şoke oldu! "Sevgilimin annesi bornozuyla gelip..."

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
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Hasan Can Kaya'nın Konuşanlar programına Berrak Tüzünataç konuk oldu. Konuklardan biri sevgilisinin annesinin bornozla karşısına çıktığını anlatınca ünlü isim duyduklarına inanamadı.

Hasan Can Kaya'nın Exxen'de yayınlanan Konuşanlar programı yeni sezona bomba gibi başladı. Konuşanlar'ın yeni bölümünde Berrak Tüzünataç da konuk oldu.

Hasan Can Kaya'yı izlemeye gelenler ise anlattıklarıyla ünlü ismi bir hayli şaşırttı. Konuklardan biri bir süre önce ayrıldığı sevgilisine dair itirafıyla ağızları açık bıraktı.

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GÖRÜNCE BAYGINLIK GEÇİRDİ

Genç adam "Burada büyük bir itiraf var, annesi ilişkimizi biliyordu. Ben öğrenciyim o hemşire annesi de biliyor. Bir gün o çalışırken annesi beni çağırdı bir gittim bornozla karşıma çıktı" deyince Hasan Can Kaya şaşırdı ve "Annesi mi? Bir dakika durun ben dilimi yuttum" dedi.

"Annesi" yanıtını veren genç adam şunları söyledi:

"Annesi bornozla karşıma çıktı ve bir anda bornoz aşağıya düştü ve ben bayılmışım. 43-44 yaşlarında annesi ve ben bayılmışım, sonra gözlerimi bir açtım kadın yok. Sonra ben bu olayın üzerine kızdan ayrıldım ilk defa itiraf ediyorum."

Hasan Can Kaya genç adama annenin adını sorunca isim-soyisim paylaşan konuk karşısında Berrak Tüzünataç ne diyeceğini bilemedi "Ver TC'sini de ver açık adresini de ver" diyerek dalga geçti.

Hasan Can Kaya ise "Bildiğin kızının sevgilisine yazdı" deyince genç adam "Tabi tabi bornozunu düşürdü daha ne yapsın" yanıtını verdi.

Anahtar Kelimeler:
Hasan Can Kaya
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