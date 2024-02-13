Hasan Can Kaya'nın konuğu öyle bir yanıt verdi ki ünlü komedyenin nutku tutuldu! "Beni tokatlar mısınız?"

Konuşanlar yeni bölümüyle yine gündem olmayı başardı. Hasan Can Kaya'nın Exxen'deki programına katılan konukların açık sözlü ifadeleri sık sık gündeme geliyor.
Son olarak Konuşanlar'a katılan Tuba isimli bir kişi sözleriyle Hasan Can Kaya'yı şoke etti. Hasan Can Kaya "İlişkinizde yüzde olarak kim daha çok çile çekmiştir?" sorusunu Tuba isimli konuğuna yöneltti.
Tuba ise " O yüzde 90 ben yüzde 10 çekmişimdir herhalde deyince Kaya "Çünkü sen beynini s... herifin di mi?" dedi ve hiç beklemediği bir yanıt aldı. Konuk bu soruya "Yok yani beynini değil sadece" yanıtını verince Hasan Can Kaya ne diyeceğini bilemedi.
Hasan Can Kaya bir süre duraksadıktan sonra "Beni tokatlar mısınız? O çile mi olur" dedi. Tuba ise 2. soruyu sorunca Kaya "Okumayı hatırlayayım" deyip soruyu yöneltti:
Erkeklerin genel olarak en abarttıkları şey nedir?
Tuba isimli konuk çok açıksözlüydü, bu soruya da "Tabii ki ç..kleri" yanıtını vererek herkesi şoke etti.