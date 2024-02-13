Hasan Can Kaya'nın konuğu öyle bir yanıt verdi ki ünlü komedyenin nutku tutuldu! "Beni tokatlar mısınız?"

Tuba ise " O yüzde 90 ben yüzde 10 çekmişimdir herhalde deyince Kaya "Çünkü sen beynini s... herifin di mi?" dedi ve hiç beklemediği bir yanıt aldı. Konuk bu soruya "Yok yani beynini değil sadece" yanıtını verince Hasan Can Kaya ne diyeceğini bilemedi.