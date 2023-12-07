Havalimanında hareketli anlar! Hayvan kaçakçılığı yapan adam suçüstü yakalandı... İç çamaşırının içine saklamış

MYNET-DIŞ HABERLER Suvarnabhumi Hayvan Karantinası şefi Phakkapong Phathong, memurların o gün şüpheli Tayvanlı bir adama dair hayvan kaçakçılığına yönelik ihbar aldıklarını söyledi. Memurlar, 22 yaşındaki Tayvanlı adamın, uluslararası kalkış kontrol noktasında bir röntgen makinesinden geçerken kıyafetlerinin içinde canlı hayvanları sakladığından şüphelendi. İç çamaşırındaki şişkinlik dikkatleri çeken adam daha kapsamlı bir araştırma için özel odaya alındı ve iç çamaşırının içine gizlenen hayvanlar bulundu. Adamın Parry köpeği ve iki Asya küçük pençeli su samuru da olmak üzere üç hayvanı iç çamaşırında sakladığı belirtildi.



