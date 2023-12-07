Mynet Trend

Mynet Tatil Bulucu

1 Kimle tatile çıkıyorsunuz?
2 Yurt içi mi yoksa yurt dışı mı tatil yapmak istiyorsunuz?
3 Yaz Tatili mi Kış Tatili mi?
4 Ne tür tatil arıyorsunuz?
5 Vizeniz var mıdır?
6 Balayı Tatili mi yapmak istiyorsunuz?
7 Eğer Seçiminiz yurt içi ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
7 Eğer Seçiminiz yurt dışı ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
8 Eklemek istediğiniz farklı detaylardan burada bahsedebilirsiniz.
    Kalan mesaj: 10
    1. Haberler Haberler
    2. TREND
    3. Trend Haber
    4. Havalimanında hareketli anlar! Hayvan kaçakçılığı yapan adam suçüstü yakalandı... İç çamaşırının içine saklamış

    Havalimanında hareketli anlar! Hayvan kaçakçılığı yapan adam suçüstü yakalandı... İç çamaşırının içine saklamış

    07.12.2023 08:46 | Son Güncelleme:
    Listeye Ekle
    TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Tayvan'ın Bangkok bölgesindeki Suvarnabhumi Uluslararası Havaalanı'nda hareketli dakikalar yaşandı. İsmi açıklanmayan bir Tayvanlı bir adamı hayvan kaçakçılığı suçundan tutukladı. Adamın hayvanları iç çamaşırının içine saklaması güvenlik güçlerinin dikkatinden kaçmadı. İsmi açıklanmayan adamın tutuklanarak cezaevine gönderildiği belirtildi.

    MYNET-DIŞ HABERLER Suvarnabhumi Hayvan Karantinası şefi Phakkapong Phathong, memurların o gün şüpheli Tayvanlı bir adama dair hayvan kaçakçılığına yönelik ihbar aldıklarını söyledi. Memurlar, 22 yaşındaki Tayvanlı adamın, uluslararası kalkış kontrol noktasında bir röntgen makinesinden geçerken kıyafetlerinin içinde canlı hayvanları sakladığından şüphelendi. İç çamaşırındaki şişkinlik dikkatleri çeken adam daha kapsamlı bir araştırma için özel odaya alındı ve iç çamaşırının içine gizlenen hayvanlar bulundu. Adamın Parry köpeği ve iki Asya küçük pençeli su samuru da olmak üzere üç hayvanı iç çamaşırında sakladığı belirtildi.

    Kesfet

    ÖZEL DÜZENEK HAZIRLAMIŞ

    Yetkililerin yayınladığı resimlerde hayvanların üç ayrı çorabın içerisine yerleştirildiği görülüyor. Her çorap Tayvanlı adamın bileğine plastik bantla tutturulmuştu ve adam, hayvanları örtmek için bir başlık takıyordu.

    Tayvanlı şüpheli, Hayvanları Koruma ve Koruma Yasası'nın 23, 93 ve 112. Maddeleri: izinsiz olarak yabani hayvanları veya hayvan leşlerini ithal etmek veya ihraç etmekten 10 yıla kadar hapis cezası, 1 milyon baht'a (yaklaşık 818 bin 175 TL) kadar para cezası veya her ikisini de çarptırılacak.

    Gümrük Kanunu Madde 242: Gümrük işlemlerinden geçmemiş veya izinsiz eşyanın ithal veya ihraç edilmesi. Cezası 10 yıla kadar hapis, mal bedelinin ve gümrük ücretinin dört katı para cezası veya her ikisi olacak.

    Gümrük Kanununun 244. Maddesi: Malların kısıtlama veya yasaklarından kaçınacak şekilde ithal veya ihraç edilmesi. Ceza, 10 yıla kadar hapis, 500.000 baht'a (yaklaşık 408 bin 960 TL) kadar para cezası veya her ikisi olacak.

    Hayvan Salgınları Yasası'nın 31. Maddesi: izinsiz olarak hayvanların veya hayvan leşlerinin ithalatı veya ihracatı. Ceza, iki yıla kadar hapis, 200.000 baht'a (yaklaşık 163 bin 576 TL) kadar para cezası veya her ikisi olacak.

    ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
    Anahtar Kelimeler:
    Tayvan kaçakçılık
    En Çok Okunan Trend Haberler
    İkinci el araba fiyatları için karar!

    İkinci el araba fiyatları için karar!

    İYİ Partili Oktay Vural ve gazeteci Deniz Zeyrek birbirine girdi

    İYİ Partili Oktay Vural ve gazeteci Deniz Zeyrek birbirine girdi

    Almanya'yı karıştıran Türk! 45 milyon Euro ile kaçtı...

    Almanya'yı karıştıran Türk! 45 milyon Euro ile kaçtı...

    Annesini döven babasını çektiği video hapse gönderdi

    Annesini döven babasını çektiği video hapse gönderdi

    Güneş'te 60 Dünya büyüklüğünde delik açıldı

    Güneş'te 60 Dünya büyüklüğünde delik açıldı

    Hem dekolteli hem de şeffaf! Kıvrımlarını belli etmekten çekinmedi

    Hem dekolteli hem de şeffaf! Kıvrımlarını belli etmekten çekinmedi

    İlginizi Çekebilir
    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Öğrencisiyle cinsel birliktelik yaşarken annesi bastı! İşler bir anda karıştı

    Öğrencisiyle cinsel birliktelik yaşarken annesi bastı! İşler bir anda karıştı

    Fiyatlar yükselmeden alın! Rahat ve şık outdoor montları seçtik

    Fiyatlar yükselmeden alın! Rahat ve şık outdoor montları seçtik

    Havalimanında hareketli anlar! Kaçakçılık yaparken suçüstü yakalandı

    Havalimanında hareketli anlar! Kaçakçılık yaparken suçüstü yakalandı

    Evleneli sadece bir gün olmuştu! Balayı kana bulandı

    Evleneli sadece bir gün olmuştu! Balayı kana bulandı

    "İyi ki almışım" diyeceksiniz! Evde masaj keyfi sunan o cihazı inceledik

    "İyi ki almışım" diyeceksiniz! Evde masaj keyfi sunan o cihazı inceledik

    En Çok Aranan Haberler

    WhatsApp Kanalına Katıl
    Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
    İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
    Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.