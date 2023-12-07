Havalimanında hareketli anlar! Hayvan kaçakçılığı yapan adam suçüstü yakalandı... İç çamaşırının içine saklamış

MYNET-DIŞ HABERLER Suvarnabhumi Hayvan Karantinası şefi Phakkapong Phathong, memurların o gün şüpheli Tayvanlı bir adama dair hayvan kaçakçılığına yönelik ihbar aldıklarını söyledi. Memurlar, 22 yaşındaki Tayvanlı adamın, uluslararası kalkış kontrol noktasında bir röntgen makinesinden geçerken kıyafetlerinin içinde canlı hayvanları sakladığından şüphelendi. İç çamaşırındaki şişkinlik dikkatleri çeken adam daha kapsamlı bir araştırma için özel odaya alındı ve iç çamaşırının içine gizlenen hayvanlar bulundu. Adamın Parry köpeği ve iki Asya küçük pençeli su samuru da olmak üzere üç hayvanı iç çamaşırında sakladığı belirtildi.
Yetkililerin yayınladığı resimlerde hayvanların üç ayrı çorabın içerisine yerleştirildiği görülüyor. Her çorap Tayvanlı adamın bileğine plastik bantla tutturulmuştu ve adam, hayvanları örtmek için bir başlık takıyordu.
Tayvanlı şüpheli, Hayvanları Koruma ve Koruma Yasası'nın 23, 93 ve 112. Maddeleri: izinsiz olarak yabani hayvanları veya hayvan leşlerini ithal etmek veya ihraç etmekten 10 yıla kadar hapis cezası, 1 milyon baht'a (yaklaşık 818 bin 175 TL) kadar para cezası veya her ikisini de çarptırılacak.
Gümrük Kanunu Madde 242: Gümrük işlemlerinden geçmemiş veya izinsiz eşyanın ithal veya ihraç edilmesi. Cezası 10 yıla kadar hapis, mal bedelinin ve gümrük ücretinin dört katı para cezası veya her ikisi olacak.
Gümrük Kanununun 244. Maddesi: Malların kısıtlama veya yasaklarından kaçınacak şekilde ithal veya ihraç edilmesi. Ceza, 10 yıla kadar hapis, 500.000 baht'a (yaklaşık 408 bin 960 TL) kadar para cezası veya her ikisi olacak.
Hayvan Salgınları Yasası'nın 31. Maddesi: izinsiz olarak hayvanların veya hayvan leşlerinin ithalatı veya ihracatı. Ceza, iki yıla kadar hapis, 200.000 baht'a (yaklaşık 163 bin 576 TL) kadar para cezası veya her ikisi olacak.