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  4. Hayalleri uğruna deprem bölgesinde yer alan hasarlı binanın üstüne konteyner yerleştirtti! Şok sözler: "Şimdi güvercinlerim de benim gibi konteynerlerde yaşayacak"

Hayalleri uğruna deprem bölgesinde yer alan hasarlı binanın üstüne konteyner yerleştirtti! Şok sözler: "Şimdi güvercinlerim de benim gibi konteynerlerde yaşayacak"

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
27.10.2024 11:35
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Hatay'ın Antakya ilçesinde 30 yıldır güvercin besleyen Mehmet Çiftçiler, 300 güvercinin yeni yuvası için ilginç bir çözüm buldu. Depremde hasar gören 5 katlı apartmanının çatısına, 40 bin TL harcayarak vinçle bir konteyner yerleştirdi. Durum çevrede can güvenliği korkusu yaşatırken görenler de şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Antakya ilçesi Esentepe Mahallesi'nde yaşayan Mehmet Çiftçiler, 30 yıldır evin damında güvercin besliyor.

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Uzun yıllardır süren tutkusuyla güvercinlerinin sayısı 300’ü bulan Çiftçiler, hayvanlarının yeni yuvası için ilginç bir yol izledi. Çiftçiler, depremde hasar alan ve tadilata girecek 5 katlı apartmanlarının çatısına tadilat öncesi 40 bin TL para harcayarak kümes yapmak için vinçle konteyner koydurdu.

HASARLI BİNANIN TEPESİNDE

HASARLI BİNANIN TEPESİNDE

Uzun uğraş ve gayret sonucu meraklı bakışlar arasında yerleştirilen güvercinlerin kümesi olacak 5. kattaki konteyner ilginç görüntü oluşturdu. Kendisinin de konteynerde yaşadığını dile getiren Çiftçiler, güvercinlerinin de artık konteynerde yaşayacağını söyledi.

"GÜVERCİNLERİM DE BENİM GİBİ KONTEYNERLERDE YAŞAYACAK"

"GÜVERCİNLERİM DE BENİM GİBİ KONTEYNERLERDE YAŞAYACAK"

30 yıllık tutkusu olan 300 güvercini için 5 katlı apartmanın çatısına 40 bin TL harcayarak konteyner koyduran Mehmet Çiftçiler, "Mahalle sakinleri hepsi izliyordu. Herkesin gördüğü gibi zorlu oldu. Konteyneri sonunda sağ salim indirdik. Konteyner 3 gündür evin önünde duruyordu. Bu konteyner sadece güvercinler için kullanılacak. Güvercinlerimi hırsızlardan korumak için bu yöntemi seçtim. Birkaç defa denedikten sonra sağlam şekilde indirdik. Bu şekilde inmeseydi konteynerleri söküp parça parça çıkartacaktık. Kazasız belasız kurtulduk bu işten. Güvercilerin yeni yuvası konteyner hayırlı olsun. 300 tane güvercinim var. 30 yıldır güvercinlere bakıyorum. Ben de konteynerlerde kalıyorum şimdi güvercinlerim de benim gibi konteynerlerde kalacak" dedi.

"ÇOK İLGİNÇ BİR GÖRÜNTÜ OLUŞTU"

"ÇOK İLGİNÇ BİR GÖRÜNTÜ OLUŞTU"

Konteynerin 5 katlı apartmanın çatısında ilginç bir görüntü oluşturduğunu dile getiren Emek Mahallesi Muhtarı Celal Sarı, "Arkadaşlar konteyneri 5'inci kata koymaya çalıştılar. Güvercin besleyen bir arkadaşımızdı. Sabah baktığımda vinç gelmişti. Çok farklı bir görüntü oluştu. Arkadaşlara yardımcı oldum. Konteyneri çıkartmak için yaklaşık 1 saat uğraştılar. Konteyner daha önce de üst yoldaydı, üst yoldan başka bir apartmanı aldılar ve başka bir apartmandan da kendi apartmanın üzerine aldılar. Konteyner çatıda şahane duruyor. Çok ilginç bir görüntü oluştu, güvercin sevgisi bir başka oluyor" ifadelerini kullandı.

(İHA)

Anahtar Kelimeler:
deprem Hatay güvercin konteyner vinç
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