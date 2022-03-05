Hayat Bilgisi'nin Ortega'sı Paşhan Yılmazel'in inanılmaz değişimi! Üstsüz kaslı pozu olay oldu

Bir dönemin hafızalara kazınan dizilerinden Hayat Bilgisi'nin Ortega'sı Paşhan Yılmazel son hali ile ağızları açık bıraktı.

Değişik kahkahası ile akıllarda yer edinen Ortega Paşhan Yılmazel'in o eski halinden eser kalmadı.

Dizinin yayınlandığı dönem genç kızların sevgilisi haline gelen Paşhan Yılmazel öyle bir değişti ki tanımak neredeyse imkansız.



Dizideki kilolarını vererek değişen ancak yıllara da meydan okuyan Hayat Bilgisi'nin Ortega'sı bir süredir ekranlardan uzaktı. Paşhan Yılmazel yeni oyunuyla sevenleriyle buluşuyor.

"Oyun" isimli tiyatro oyunununda rol alan oyuncuya Ece Bozkaya, Emre Mutlu ve Yasemin Öztürk eşlik ediyor. Yeni projesini sosyal medyadan duyuran Paşhan Yılmazel'e takipçileri "Ortega Sedat sahalara geri döndü" yorumu yağdı.