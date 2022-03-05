MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Hayat Bilgisi'nin Ortega'sı Paşhan Yılmazel'in inanılmaz değişimi! Üstsüz kaslı pozu olay oldu

Hayat Bilgisi'nin Ortega'sı Paşhan Yılmazel'in inanılmaz değişimi! Üstsüz kaslı pozu olay oldu

05.03.2022 11:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir dönemin hafızalara kazınan dizilerinden Hayat Bilgisi'nin Ortega'sı Paşhan Yılmazel son hali ile ağızları açık bıraktı. izinin yayınlandığı dönem genç kızların sevgilisi haline gelen Paşhan Yılmazel öyle bir değişti ki tanımak neredeyse imkansız...

Bir dönemin hafızalara kazınan dizilerinden Hayat Bilgisi'nin Ortega'sı Paşhan Yılmazel son hali ile ağızları açık bıraktı.

ortega-ve-kopilin-kavgasi-hayat-bilgisi-29-bolum_10440151-60010_854x480

Değişik kahkahası ile akıllarda yer edinen Ortega Paşhan Yılmazel'in o eski halinden eser kalmadı.

252950573_609055000538527_5594318140787878063_n

Dizinin yayınlandığı dönem genç kızların sevgilisi haline gelen Paşhan Yılmazel öyle bir değişti ki tanımak neredeyse imkansız.
65228369_360838397967794_3437882230772728415_n

Dizideki kilolarını vererek değişen ancak yıllara da meydan okuyan Hayat Bilgisi'nin Ortega'sı bir süredir ekranlardan uzaktı. Paşhan Yılmazel yeni oyunuyla sevenleriyle buluşuyor.

67731250_410325409892856_3925005929946202029_n

"Oyun" isimli tiyatro oyunununda rol alan oyuncuya Ece Bozkaya, Emre Mutlu ve Yasemin Öztürk eşlik ediyor. Yeni projesini sosyal medyadan duyuran Paşhan Yılmazel'e takipçileri "Ortega Sedat sahalara geri döndü" yorumu yağdı.

ÜNLÜLERİN İNANILMAZ DEĞİŞİMİ

Ceylan

Ceylan

Petek Dinçöz

Petek Dinçöz

Kerimcan Durmaz

Kerimcan Durmaz
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Paşhan Yılmazel
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Beklenen adım geldi! Rus ordusu beklemeye geçiyor, tahliyeler başlıyor

Beklenen adım geldi! Rus ordusu beklemeye geçiyor, tahliyeler başlıyor

Kuzey Kore’den yeni bir füze denemesi

Kuzey Kore’den yeni bir füze denemesi

Selçuk Bayraktar'dan Merdan Yanardağ'a tepki

Selçuk Bayraktar'dan Merdan Yanardağ'a tepki

Putin'in 'sağ kolu' Ukrayna'da öldürüldü!

Putin'in 'sağ kolu' Ukrayna'da öldürüldü!

Kiev'den kaçtı mı? NATO'ya sert çıkış! "Sizin yüzünüzden ölecekler"

Kiev'den kaçtı mı? NATO'ya sert çıkış! "Sizin yüzünüzden ölecekler"

Alternatif bulunamadı! Doğal gaz yerine kömüre dönüş

Alternatif bulunamadı! Doğal gaz yerine kömüre dönüş

İlginizi Çekebilir

Yaşına kimseyi inandıramıyor! Uzun yaşamın sırrını açıkladı

Yaşına kimseyi inandıramıyor! Uzun yaşamın sırrını açıkladı

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

En iyilere rakip performansta 3000 TL altı akıllı telefonlar

En iyilere rakip performansta 3000 TL altı akıllı telefonlar

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Bir Rusya kararı daha! “Zelenskiy onun yerini alacak”

Bir Rusya kararı daha! “Zelenskiy onun yerini alacak”

Camdaki Kız Nalan'ın kombinlerini beğenenlere alternatif öneriler

Camdaki Kız Nalan'ın kombinlerini beğenenlere alternatif öneriler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.